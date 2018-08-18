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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3072307330743075

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:45

  flyman написав:я два роки тому писав:
в Польщi дений рацioн на 10 злотих
в Швецii на 15 PLN (приблизно 33 крони).

Польща і Швеція - зовсім різні країни.

В Швеції на 3 євро в день ти зможеш харчуватись хіба що черствим хлібом і гнилою цибулею.
Ще раз тобі пояснюю: я був в Швеції три тижні назад.

Ось фото.

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Ось шведські багатоквартирні будівлі:

Зображення

Зображення

Історичні місця
Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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