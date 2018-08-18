Польща і Швеція - зовсім різні країни.
В Швеції на 3 євро в день ти зможеш харчуватись хіба що черствим хлібом і гнилою цибулею.
Ще раз тобі пояснюю: я був в Швеції три тижні назад.
Ось фото.
Ось шведські багатоквартирні будівлі:
Історичні місця
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:45
Польща і Швеція - зовсім різні країни.
В Швеції на 3 євро в день ти зможеш харчуватись хіба що черствим хлібом і гнилою цибулею.
Ще раз тобі пояснюю: я був в Швеції три тижні назад.
Ось фото.
Ось шведські багатоквартирні будівлі:
Історичні місця
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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