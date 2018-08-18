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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3072307330743075

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:45

  flyman написав:я два роки тому писав:
в Польщi дений рацioн на 10 злотих
в Швецii на 15 PLN (приблизно 33 крони).

Польща і Швеція - зовсім різні країни.

В Швеції на 3 євро в день ти зможеш харчуватись хіба що черствим хлібом і гнилою цибулею.
Ще раз тобі пояснюю: я був в Швеції три тижні назад.

Ось фото.

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Ось шведські багатоквартирні будівлі:

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Зображення

Історичні місця
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Велосипеди біля оперного театру в Стокгольмі

Зображення

І на здачу - громадський туалет в торговому центрі)))

Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:33

  Natt написав:Ну вот они - недостатки финансового форума :lol: Какой там романтИк, только сухие цифры :mrgreen:

Замуж выдали, бабки посчитали, а что с недвигой-то делать будем? У Флая план окружения Киева кавалирками, а мне вот мои ипеня милее. Брачный контракт, мать его, и никак иначе (только в цоколе ремонт делить будем, или идеи уже ничего не стоят?).

P.S. Флай, а ссылку на плиточку сохраните, симпатичная.

Давайте позовем Либо, и устроим смотрины . Проведем выборы всем фоумом. Победитель получит счастие на многие лета )))

Будем выносить вопрос на голосование?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:41

  airmax78 написав:
  ПчёлкаIRON написав:последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)

Новые акционеры Добробута совести не имеют. Зовсим.

болеть стало нереально дорого. даже для лендлордов
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:43

  antey1969 написав:
  ПчёлкаIRON написав:последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)

За 15000 можете нанять для лечения кишечной инфекции личного врача с медсестрой на пару, дался Вам тот Добробут

когда ребенок блюет с переодичностью 1раз в 15 минут как то нет времени искать личного врача с медсестрой и оговаривать их контакт
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:45

  zzzzzz написав:
Сегодня опять американские индексы продолжают падение. От годовых максимумов уже -20%

это и ослу понятно.
только трудно америкашкам после 10 лет эйфории роста в это поверить
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:55

весілля в Малинівці))

... коротше, Флай! - не втрачай часу! - треба брати бика за рога! :mrgreen: - точніше, "бойцицу" за ... :oops: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:17

Re: модераторы есть на форуме???

хотя наверное вопрос риторический...увы...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:23

  Прохожий написав:хотя наверное вопрос риторический...увы...


Я две новости запостил, про ДПТ на Осокорках и про снос дома во Львове, почему вы не комментируете ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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