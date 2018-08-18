Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:45
flyman написав:
я два роки тому писав:
в Польщi дений рацioн на 10 злотих
в Швецii на 15 PLN (приблизно 33 крони).
Польща і Швеція - зовсім різні країни.
В Швеції на 3 євро в день ти зможеш харчуватись хіба що черствим хлібом і гнилою цибулею.
Ще раз тобі пояснюю: я був в Швеції три тижні назад.
Ось фото.
Ось шведські багатоквартирні будівлі:
Історичні місця
Велосипеди біля оперного театру в Стокгольмі
І на здачу - громадський туалет в торговому центрі)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Повідомлень: 18860
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2011 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:33
Natt написав:
Ну вот они - недостатки финансового форума
Какой там романтИк, только сухие цифры
Замуж выдали, бабки посчитали, а что с недвигой-то делать будем? У Флая план окружения Киева кавалирками, а мне вот мои ипеня милее. Брачный контракт, мать его, и никак иначе (только в цоколе ремонт делить будем, или идеи уже ничего не стоят?).
P.S. Флай, а ссылку на плиточку сохраните, симпатичная.
Давайте позовем Либо, и устроим смотрины . Проведем выборы всем фоумом. Победитель получит счастие на многие лета )))
Будем выносить вопрос на голосование?)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 29772
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
Профіль
10
2
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:41
airmax78 написав: ПчёлкаIRON написав:
последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)
Новые акционеры Добробута совести не имеют. Зовсим.
болеть стало нереально дорого. даже для лендлордов
ПчёлкаIRON
Повідомлень: 57
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:43
antey1969 написав: ПчёлкаIRON написав:
последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)
За 15000 можете нанять для лечения кишечной инфекции личного врача с медсестрой на пару, дался Вам тот Добробут
когда ребенок блюет с переодичностью 1раз в 15 минут как то нет времени искать личного врача с медсестрой и оговаривать их контакт
ПчёлкаIRON
Повідомлень: 57
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:45
zzzzzz написав:
Сегодня опять американские индексы продолжают падение. От годовых максимумов уже -20%
это и ослу понятно.
только трудно америкашкам после 10 лет эйфории роста в это поверить
ПчёлкаIRON
Повідомлень: 57
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:17
хотя наверное вопрос риторический...увы...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Повідомлень: 10018
З нами з: 05.06.13
Подякував: 440 раз.
Подякували: 925 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:23
Прохожий написав:
хотя наверное вопрос риторический...увы...
Я две новости запостил, про ДПТ на Осокорках и про снос дома во Львове, почему вы не комментируете ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 29772
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
Профіль
10
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему