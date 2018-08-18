Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Ну вот они - недостатки финансового форума Какой там романтИк, только сухие цифры
Замуж выдали, бабки посчитали, а что с недвигой-то делать будем? У Флая план окружения Киева кавалирками, а мне вот мои ипеня милее. Брачный контракт, мать его, и никак иначе (только в цоколе ремонт делить будем, или идеи уже ничего не стоят?).
P.S. Флай, а ссылку на плиточку сохраните, симпатичная.
Давайте позовем Либо, и устроим смотрины . Проведем выборы всем фоумом. Победитель получит счастие на многие лета )))
Frant написав:Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))
если помогло и правельно сделали - то ок, пусть будет 100 баксов но если какой то лось накосячил и потом идешь на перепломбировку зума под микроскопом ....то там ценник х5раз
у меня такое было... потратил 100 баксов, а оль адская и ходишь как хомяк отправляют на микро - всего 500 долл) хорошо что мне удалось все же попасть потом к своему проверенному врачу и решился вопрос быстрее и менее болезненей и ценой в 50 долл