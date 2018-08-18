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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:54
Frant написав: ПчёлкаIRON написав: airmax78 написав:
Новые акционеры Добробута совести не имеют. Зовсим.
болеть стало нереально дорого. даже для лендлордов
Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))
Якщо дуже простий випадок
Якщо складний, потрібна щелепно-лицьова хірургія, то ще пару років тому вийшло в 1000 дол, наразі десь стільки ж
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:57
Faceless написав:
Frant написав:Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))
Якщо дуже простий випадок
Якщо складний, потрібна щелепно-лицьова хірургія, то ще пару років тому вийшло в 1000 дол, наразі десь стільки ж
Зачем их вообще лечить, у меня кусок откололся от зуба мудрости, я пошел и удали сразу.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:57
подкину немного перемоги
и истории из жизни по поводу больницы.
Когдато, лет 6 назад жена с ребенком попали в детскую больницу. их всего 2 в киеве. одна на правом, другая на левом берегу. соответственно кто где живет - туда и везут.
И вот, 6 лет назад жена провела там 2 недели. и то был сущий ад, мрак.
После того случая гос больниц боялись как огня. Соответственно все дальнейшие манипуляции делали в частных клиниках. Но цены были как то еще по Божески.
Сегодняшний случай - когда добробут залупил 15000 грн сходу + 2700 скорая ...меня напряг. Но при всем при этом - мест в стационаре не оказалось. И нам ничего не оставалось как ехать в гос больницу.
И что я хочу вам сказать. Все не таку ж и плохо.
Да, это не 5 звед. НО: кормят мать хорошо даже очень. За ребенком постоянный уход. В палате число. Горячая вода и отопление есть. Никто не фырчит, не быкует и не требует денег, все как в час клинике. Культурно, професионально.
Единственне что это как и раньше - покупать лечарства за свои. Но 500 грн по сравнению 15000 - мелочи жизни.
Можете лошить.
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ПчёлкаIRON
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:00
zzzzzz написав: Faceless написав:
Frant написав:Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))
Якщо дуже простий випадок
Якщо складний, потрібна щелепно-лицьова хірургія, то ще пару років тому вийшло в 1000 дол, наразі десь стільки ж
Зачем их вообще лечить, у меня кусок откололся от зуба мудрости, я пошел и удали сразу.
Вам просто повезло
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:03
Faceless написав:
Вам просто повезло
А не проще удаление чем лечение ? ( естественно речь только о зубах мудрости)
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:04
zzzzzz написав: Faceless написав:
Вам просто повезло
А не проще удаление чем лечение ? ( естественно речь только о зубах мудрости)
Я про удаление, их "лечение" в основном это и подразумевает
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:05
Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:11
zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:15
Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.
Удалял в стомат поликлиннике своего района. Даже не могу вспомнить перед удалением делали снимок или нет. Давно это было,лет 10 тому назад.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:17
zzzzzz написав: Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.
Удалял в стомат поликлиннике своего района. Даже не могу вспомнить перед удалением делали снимок или нет. Давно это было,лет 10 тому назад.
Я описал реальную ситуацию, была буквально пару-тройку лет назад. Делали в частной клинике
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