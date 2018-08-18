RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30743075307630773078>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  airmax78 написав:Новые акционеры Добробута совести не имеют. Зовсим.

болеть стало нереально дорого. даже для лендлордов

Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))

Якщо дуже простий випадок
Якщо складний, потрібна щелепно-лицьова хірургія, то ще пару років тому вийшло в 1000 дол, наразі десь стільки ж
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:57

  Faceless написав:
Frant написав:Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))

Якщо дуже простий випадок
Якщо складний, потрібна щелепно-лицьова хірургія, то ще пару років тому вийшло в 1000 дол, наразі десь стільки ж


Зачем их вообще лечить, у меня кусок откололся от зуба мудрости, я пошел и удали сразу.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подкину немного перемоги
и истории из жизни по поводу больницы.

Когдато, лет 6 назад жена с ребенком попали в детскую больницу. их всего 2 в киеве. одна на правом, другая на левом берегу. соответственно кто где живет - туда и везут.
И вот, 6 лет назад жена провела там 2 недели. и то был сущий ад, мрак.
После того случая гос больниц боялись как огня. Соответственно все дальнейшие манипуляции делали в частных клиниках. Но цены были как то еще по Божески.

Сегодняшний случай - когда добробут залупил 15000 грн сходу + 2700 скорая ...меня напряг. Но при всем при этом - мест в стационаре не оказалось. И нам ничего не оставалось как ехать в гос больницу.
И что я хочу вам сказать. Все не таку ж и плохо.
Да, это не 5 звед. НО: кормят мать хорошо даже очень. За ребенком постоянный уход. В палате число. Горячая вода и отопление есть. Никто не фырчит, не быкует и не требует денег, все как в час клинике. Культурно, професионально.
Единственне что это как и раньше - покупать лечарства за свои. Но 500 грн по сравнению 15000 - мелочи жизни.
Можете лошить.
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 59
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
Frant написав:Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))

Якщо дуже простий випадок
Якщо складний, потрібна щелепно-лицьова хірургія, то ще пару років тому вийшло в 1000 дол, наразі десь стільки ж


Зачем их вообще лечить, у меня кусок откололся от зуба мудрости, я пошел и удали сразу.
Вам просто повезло
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:03

  Faceless написав:Вам просто повезло

А не проще удаление чем лечение ? ( естественно речь только о зубах мудрости)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:Вам просто повезло

А не проще удаление чем лечение ? ( естественно речь только о зубах мудрости)
Я про удаление, их "лечение" в основном это и подразумевает
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:05

Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:15

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.


Удалял в стомат поликлиннике своего района. Даже не могу вспомнить перед удалением делали снимок или нет. Давно это было,лет 10 тому назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.


Удалял в стомат поликлиннике своего района. Даже не могу вспомнить перед удалением делали снимок или нет. Давно это было,лет 10 тому назад.
Я описал реальную ситуацию, была буквально пару-тройку лет назад. Делали в частной клинике
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 30743075307630773078>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1233, 1234, 1235
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12345 2161238
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 19:53
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 1919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.