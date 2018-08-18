Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:57

подкину немного перемоги

и истории из жизни по поводу больницы.



Когдато, лет 6 назад жена с ребенком попали в детскую больницу. их всего 2 в киеве. одна на правом, другая на левом берегу. соответственно кто где живет - туда и везут.

И вот, 6 лет назад жена провела там 2 недели. и то был сущий ад, мрак.

После того случая гос больниц боялись как огня. Соответственно все дальнейшие манипуляции делали в частных клиниках. Но цены были как то еще по Божески.



Сегодняшний случай - когда добробут залупил 15000 грн сходу + 2700 скорая ...меня напряг. Но при всем при этом - мест в стационаре не оказалось. И нам ничего не оставалось как ехать в гос больницу.

И что я хочу вам сказать. Все не таку ж и плохо.

Да, это не 5 звед. НО: кормят мать хорошо даже очень. За ребенком постоянный уход. В палате число. Горячая вода и отопление есть. Никто не фырчит, не быкует и не требует денег, все как в час клинике. Культурно, професионально.

Единственне что это как и раньше - покупать лечарства за свои. Но 500 грн по сравнению 15000 - мелочи жизни.

Можете лошить.