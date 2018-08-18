На Подвысоцкого не хуже спецы и было-бы дешевле.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:18
На Подвысоцкого не хуже спецы и было-бы дешевле.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:22
Стационар в Добробуте неплохой. Ценник конский. При этом бывает, что мест нет. Был в частной клинике в Ташкенте. Уровень выше, много врачей из Индии. Ценник минимум в 2 раза ниже. Зажрался Добробут.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 21 гру, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зубы мудрости великолепная штука, мои три зуба мудрости помнят еще Леонида Ильича, и до сих пор великолепно жуют.
Один зуб мудрости удалил мне дома мой знакомый, он сейчас хозяин клиники челюстно-лицевой хирургии.
В 90-х еще мы с ним пили на кухне, я ему сказал, что у меня типа кариес на одном зубе мудрости, а у него как раз с собой был походный чемоданчик, он прогрел ящичек с инструментами на газплите, вколол мне пару уколов ультракаина, взял из ящичка какую-то отвертку, проткнул мне под зубом и выдернул зуб одним движением, потом все продезинфицировали несколькими рюмками водки.
На следующее утро я проснулся, похмелье, главное не чувствую носа, звоню Андрею, говорю, что проблема - носа не чувствую, он говорит не беда, я тебе чуток ультракаина перебрал.
Нормально все, с тех пор зубы мудрости не удалял.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отпишитесь те, кому удаляли зубы привязав к ручке двери.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:30
Faceless ну это вы погорячились)))))))) полно кабинетов которые имеют все вместе в одном кабинете. нормальная цена на лечение такого зуба в Киеве от 250 долл. удаление от 150. если хочется без осложнений
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:33
[quote="4533513:Frant"]
Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))[/quote
Нормальный врач предложит его сразу удалить. Жадный - будет Вас лечить.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну откуда вам знать, было бы дешевле или нет, если вы не знаете какая была ситуация. Вы ж вроде не дантист. У нас свой стоматолог, и делали с очень хорошей скидкой, как для своих.
Просто бывают реально сложные случаи. Вопрос стоял, какой порядок цен может быть за такую услугу.
Если к тому же вопросу цен, я летом делал чистку, мне обошлось в 1200 грн. Пломба, емнип, порядка 800 грн за зуб, точно не помню, т.к себе не делал
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Челюстно-лицевого хирурга в стоматкабинете? Шутите?
Кабинеты нередко берутся за то, что не соответствует их квалификации, что может печально закончится. Это не пломбу поставить, это весьма серьёзно
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:40
Ну вообще-то на Подвысоцкого кафедра челюстно-лицевой хирургии Медуниверситета, там учат всех будущих хирургов . А что касается расценок, кто ищет тот найдет. У меня был пример когда в БСП в одном отделении два разных хирурга за одну и ту же операцию зарядили ценники с отличием в ТРИ РАЗА . Не 30% а в ТРИ раза.
Просто один очень зажраный который жаловался что дорого обслуживать новый Лексус для жены, а второй очень скромный доктор наук , которому даже стыдно брать с пациентов деньги. Тут много еще зависит от человеческих качеств.
Живите своим умом!
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