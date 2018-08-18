RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3075307630773078>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:18

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
Удалял в стомат поликлиннике своего района. Даже не могу вспомнить перед удалением делали снимок или нет. Давно это было,лет 10 тому назад.
Я описал реальную ситуацию, была буквально пару-тройку лет назад. Делали в частной клинике


На Подвысоцкого не хуже спецы и было-бы дешевле.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:22

  ПчёлкаIRON написав:подкину немного перемоги
и истории из жизни по поводу больницы.

Когдато, лет 6 назад жена с ребенком попали в детскую больницу. их всего 2 в киеве. одна на правом, другая на левом берегу. соответственно кто где живет - туда и везут.
И вот, 6 лет назад жена провела там 2 недели. и то был сущий ад, мрак.
После того случая гос больниц боялись как огня. Соответственно все дальнейшие манипуляции делали в частных клиниках. Но цены были как то еще по Божески.

Сегодняшний случай - когда добробут залупил 15000 грн сходу + 2700 скорая ...меня напряг. Но при всем при этом - мест в стационаре не оказалось. И нам ничего не оставалось как ехать в гос больницу.
И что я хочу вам сказать. Все не таку ж и плохо.
Да, это не 5 звед. НО: кормят мать хорошо даже очень. За ребенком постоянный уход. В палате число. Горячая вода и отопление есть. Никто не фырчит, не быкует и не требует денег, все как в час клинике. Культурно, професионально.
Единственне что это как и раньше - покупать лечарства за свои. Но 500 грн по сравнению 15000 - мелочи жизни.
Можете лошить.

Стационар в Добробуте неплохой. Ценник конский. При этом бывает, что мест нет. Был в частной клинике в Ташкенте. Уровень выше, много врачей из Индии. Ценник минимум в 2 раза ниже. Зажрался Добробут.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 21 гру, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 27242
З нами з: 25.10.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:Вам просто повезло

А не проще удаление чем лечение ? ( естественно речь только о зубах мудрости)
Зубы мудрости великолепная штука, мои три зуба мудрости помнят еще Леонида Ильича, и до сих пор великолепно жуют.
Один зуб мудрости удалил мне дома мой знакомый, он сейчас хозяин клиники челюстно-лицевой хирургии.
В 90-х еще мы с ним пили на кухне, я ему сказал, что у меня типа кариес на одном зубе мудрости, а у него как раз с собой был походный чемоданчик, он прогрел ящичек с инструментами на газплите, вколол мне пару уколов ультракаина, взял из ящичка какую-то отвертку, проткнул мне под зубом и выдернул зуб одним движением, потом все продезинфицировали несколькими рюмками водки.
На следующее утро я проснулся, похмелье, главное не чувствую носа, звоню Андрею, говорю, что проблема - носа не чувствую, он говорит не беда, я тебе чуток ультракаина перебрал.
Нормально все, с тех пор зубы мудрости не удалял.
freeze
4
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 3551 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отпишитесь те, кому удаляли зубы привязав к ручке двери.
airmax78
 
Повідомлень: 27242
З нами з: 25.10.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:30

Faceless ну это вы погорячились)))))))) полно кабинетов которые имеют все вместе в одном кабинете. нормальная цена на лечение такого зуба в Киеве от 250 долл. удаление от 150. если хочется без осложнений
Nickmess
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 16.12.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:32

zzzzzz хуже
Nickmess
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 16.12.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:33

[quote="4533513:Frant"]
Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))[/quote
Нормальный врач предложит его сразу удалить. Жадный - будет Вас лечить.
ziko07
 
Повідомлень: 33
З нами з: 04.10.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:
Удалял в стомат поликлиннике своего района. Даже не могу вспомнить перед удалением делали снимок или нет. Давно это было,лет 10 тому назад.
Я описал реальную ситуацию, была буквально пару-тройку лет назад. Делали в частной клинике


На Подвысоцкого не хуже спецы и было-бы дешевле.
Ну откуда вам знать, было бы дешевле или нет, если вы не знаете какая была ситуация. Вы ж вроде не дантист. У нас свой стоматолог, и делали с очень хорошей скидкой, как для своих.
Просто бывают реально сложные случаи. Вопрос стоял, какой порядок цен может быть за такую услугу.
Если к тому же вопросу цен, я летом делал чистку, мне обошлось в 1200 грн. Пломба, емнип, порядка 800 грн за зуб, точно не помню, т.к себе не делал
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Nickmess написав:Faceless ну это вы погорячились)))))))) полно кабинетов которые имеют все вместе в одном кабинете. нормальная цена на лечение такого зуба в Киеве от 250 долл. удаление от 150. если хочется без осложнений
Челюстно-лицевого хирурга в стоматкабинете? Шутите?
Кабинеты нередко берутся за то, что не соответствует их квалификации, что может печально закончится. Это не пломбу поставить, это весьма серьёзно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:40

  Faceless написав:
zzzzzz написав:На Подвысоцкого не хуже спецы и было-бы дешевле.
Ну откуда вам знать, было бы дешевле или нет, если вы не знаете какая была ситуация. Вы ж вроде не дантист. У нас свой стоматолог, и делали с очень хорошей скидкой, как для своих.
Просто бывают реально сложные случаи. Вопрос стоял, какой порядок цен может быть за такую услугу.
Если к тому же вопросу цен, я летом делал чистку, мне обошлось в 1200 грн. Пломба, емнип, порядка 800 грн за зуб, точно не помню, т.к себе не делал


Ну вообще-то на Подвысоцкого кафедра челюстно-лицевой хирургии Медуниверситета, там учат всех будущих хирургов . А что касается расценок, кто ищет тот найдет. У меня был пример когда в БСП в одном отделении два разных хирурга за одну и ту же операцию зарядили ценники с отличием в ТРИ РАЗА . Не 30% а в ТРИ раза.
Просто один очень зажраный который жаловался что дорого обслуживать новый Лексус для жены, а второй очень скромный доктор наук , которому даже стыдно брать с пациентов деньги. Тут много еще зависит от человеческих качеств.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
10
2
1
  #<1 ... 3075307630773078>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1233, 1234, 1235
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12345 2161237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 19:53
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 1919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.