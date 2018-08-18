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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:43
Faceless написав:
Nickmess написав:Faceless ну это вы погорячились)))))))) полно кабинетов которые имеют все вместе в одном кабинете. нормальная цена на лечение такого зуба в Киеве от 250 долл. удаление от 150. если хочется без осложнений
Челюстно-лицевого хирурга в стоматкабинете? Шутите?
Кабинеты нередко берутся за то, что не соответствует их квалификации, что может печально закончится. Это не пломбу поставить, это весьма серьёзно
Тут вы правы, это делает только хирург.
Живите своим умом!
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