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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3075307630773078

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:43

  Faceless написав:
Nickmess написав:Faceless ну это вы погорячились)))))))) полно кабинетов которые имеют все вместе в одном кабинете. нормальная цена на лечение такого зуба в Киеве от 250 долл. удаление от 150. если хочется без осложнений
Челюстно-лицевого хирурга в стоматкабинете? Шутите?
Кабинеты нередко берутся за то, что не соответствует их квалификации, что может печально закончится. Это не пломбу поставить, это весьма серьёзно


Тут вы правы, это делает только хирург.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.

не оффтоп ле это?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:12

  l66 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.

Макс, чому "поле боя". А не "брокерська угода" з "опціоном на фьючерси"?

Вы не задумывались о том, что рядом с одними женщинами мужчины становятся богатыми, рядом с другими - бедными, с одними дела идут в гору, а с другими мужчины деградируют.

Flyman, возможно, Natt - находка для Вас, которая станет Вашим двигателем к успеху, процветанию и музой. :wink:

Женщины переоценивают свою роль в достижениях мужчин
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Женщины переоценивают свою роль в достижениях мужчин


нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:23

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Женщины переоценивают свою роль в достижениях мужчин


нет

Да
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 01:00

  kingkongovets написав:не оффтоп ле это?

сам себя?
да не в жисть...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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