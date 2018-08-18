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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:40
Faceless написав:
zzzzzz написав:На Подвысоцкого не хуже спецы и было-бы дешевле.
Ну откуда вам знать, было бы дешевле или нет, если вы не знаете какая была ситуация. Вы ж вроде не дантист. У нас свой стоматолог, и делали с очень хорошей скидкой, как для своих.
Просто бывают реально сложные случаи. Вопрос стоял, какой порядок цен может быть за такую услугу.
Если к тому же вопросу цен, я летом делал чистку, мне обошлось в 1200 грн. Пломба, емнип, порядка 800 грн за зуб, точно не помню, т.к себе не делал
Ну вообще-то на Подвысоцкого кафедра челюстно-лицевой хирургии Медуниверситета, там учат всех будущих хирургов . А что касается расценок, кто ищет тот найдет. У меня был пример когда в БСП в одном отделении два разных хирурга за одну и ту же операцию зарядили ценники с отличием в ТРИ РАЗА . Не 30% а в ТРИ раза.
Просто один очень зажраный который жаловался что дорого обслуживать новый Лексус для жены, а второй очень скромный доктор наук , которому даже стыдно брать с пациентов деньги. Тут много еще зависит от человеческих качеств.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:43
Faceless написав:
Nickmess написав:Faceless ну это вы погорячились)))))))) полно кабинетов которые имеют все вместе в одном кабинете. нормальная цена на лечение такого зуба в Киеве от 250 долл. удаление от 150. если хочется без осложнений
Челюстно-лицевого хирурга в стоматкабинете? Шутите?
Кабинеты нередко берутся за то, что не соответствует их квалификации, что может печально закончится. Это не пломбу поставить, это весьма серьёзно
Тут вы правы, это делает только хирург.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:10
Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.
Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.
не оффтоп ле это?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:12
l66 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.
Макс, чому "поле боя". А не "брокерська угода" з "опціоном на фьючерси"?
Вы не задумывались о том, что рядом с одними женщинами мужчины становятся богатыми, рядом с другими - бедными, с одними дела идут в гору, а с другими мужчины деградируют.
Flyman, возможно, Natt - находка для Вас, которая станет Вашим двигателем к успеху, процветанию и музой.
Женщины переоценивают свою роль в достижениях мужчин
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:15
Kostia написав:Женщины переоценивают свою роль в достижениях мужчин
нет
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:23
kingkongovets написав:
Kostia написав:Женщины переоценивают свою роль в достижениях мужчин
нет
Да
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Додано: Суб 22 гру, 2018 07:18
kingkongovets написав:
Kostia написав:Женщины переоценивают свою роль в достижениях мужчин
Так!
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Додано: Суб 22 гру, 2018 07:49
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:11
ziko07 написав: Frant написав:
Лікування зуба мудрості (видалення нервів і пломбування каналів) в приватній стоматклініці 100 Дол. Це багато чи мало?)))
Нормальный врач предложит его сразу удалить. Жадный - будет Вас лечить.
Ха!
То була моя ідея - врятувати зуб модрості.
Краще свої зуби, ніж імпланти.
І мені вдалось реалізувати свій план.
Faceless написав:
Якщо складний, потрібна щелепно-лицьова хірургія, то ще пару років тому вийшло в 1000 дол, наразі десь стільки ж
Фейслес - Ви маєте вілу 1000 м2 в Чорногорії, океанську яхту, нову "Ламборджіні"?
Якщо "ні", слід Вас ганебно викреслити з списку рожевоокулярників.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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