Додано: Суб 22 гру, 2018 00:10

Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless

Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.

Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия. Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них.Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.

не оффтоп ле это? не оффтоп ле это?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.