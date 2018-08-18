Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав:На Подвысоцкого не хуже спецы и было-бы дешевле.
Ну откуда вам знать, было бы дешевле или нет, если вы не знаете какая была ситуация. Вы ж вроде не дантист. У нас свой стоматолог, и делали с очень хорошей скидкой, как для своих. Просто бывают реально сложные случаи. Вопрос стоял, какой порядок цен может быть за такую услугу. Если к тому же вопросу цен, я летом делал чистку, мне обошлось в 1200 грн. Пломба, емнип, порядка 800 грн за зуб, точно не помню, т.к себе не делал
Ну вообще-то на Подвысоцкого кафедра челюстно-лицевой хирургии Медуниверситета, там учат всех будущих хирургов . А что касается расценок, кто ищет тот найдет. У меня был пример когда в БСП в одном отделении два разных хирурга за одну и ту же операцию зарядили ценники с отличием в ТРИ РАЗА . Не 30% а в ТРИ раза. Просто один очень зажраный который жаловался что дорого обслуживать новый Лексус для жены, а второй очень скромный доктор наук , которому даже стыдно брать с пациентов деньги. Тут много еще зависит от человеческих качеств.
Nickmess написав:Faceless ну это вы погорячились)))))))) полно кабинетов которые имеют все вместе в одном кабинете. нормальная цена на лечение такого зуба в Киеве от 250 долл. удаление от 150. если хочется без осложнений
Челюстно-лицевого хирурга в стоматкабинете? Шутите? Кабинеты нередко берутся за то, что не соответствует их квалификации, что может печально закончится. Это не пломбу поставить, это весьма серьёзно
zzzzzz написав:Faceless Но ведь Франт вел речь о зубах мудрости
Блин, ну не тормозите. Я же тоже о них. Это самые сложные зубы. Из-за большого числа кровеносных сосудов у скул, иногда очень сложной конфигурации их корней (могут переплетаться с семёрками, или уходить аж до носовой пазухи) их удаление может быть связано с большим риском и необходимостью хирургической операции. Для начала 3д снимок, потом операция, которую делает челюстно-лицевой хирург, ни один стоматкабинет не имеет спецов такой квалификации, и даже не каждая клиника, плюс анестезия.
не оффтоп ле это?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.