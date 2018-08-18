Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:17
Kostia написав:
есть данные исследования, проведённого в одном из жк окржн. Это интересно будет или офтоп?
Даффай...вместо стоматологии
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Serg-ik
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:44
freeze написав:
Кстати а по Киеву есть телепрограммы или ютуб-видео обзоры жилых комплексов?
По Одессе программа Архитектурный патруль сделала уже десятки видеообзоров:
https://www.youtube.com/watch?v=wt50grT7Nrw
и тд, по гуглу
масса, не знаю шо там костя новое хочет найти
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kingkongovets
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:44
freeze написав:
Кстати а по Киеву есть телепрограммы или ютуб-видео обзоры жилых комплексов?
По Одессе программа Архитектурный патруль сделала уже десятки видеообзоров:
https://www.youtube.com/watch?v=wt50grT7Nrw
и тд, по гуглу
Есть видеообзоры по микрорайонам Киева и по каждому дому в отдельности.
l66
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:49
кстати, а почему молчат наши авторитетные эскперды?
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kingkongovets
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:53
kingkongovets написав:
кстати, а почему молчат наши авторитетные эскперды?
#зрада
Злачынна влада обесценивает сбережения зубажилых громадян, и вынуждает дешево вытрушивать матрасы
Faceless
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:58
Faceless написав:
#зрада
Злачынна влада обесценивает сбережения зубажилых громадян, и вынуждает дешево вытрушивать матрасы
Остановитесь/c/
freeze
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