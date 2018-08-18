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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3075307630773078

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:есть данные исследования, проведённого в одном из жк окржн. Это интересно будет или офтоп?

Даффай...вместо стоматологии
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:44

  freeze написав:Кстати а по Киеву есть телепрограммы или ютуб-видео обзоры жилых комплексов?

По Одессе программа Архитектурный патруль сделала уже десятки видеообзоров:
https://www.youtube.com/watch?v=wt50grT7Nrw

и тд, по гуглу


масса, не знаю шо там костя новое хочет найти
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:44

  freeze написав:Кстати а по Киеву есть телепрограммы или ютуб-видео обзоры жилых комплексов?

По Одессе программа Архитектурный патруль сделала уже десятки видеообзоров:
https://www.youtube.com/watch?v=wt50grT7Nrw

и тд, по гуглу

Есть видеообзоры по микрорайонам Киева и по каждому дому в отдельности.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:49

кстати, а почему молчат наши авторитетные эскперды?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:кстати, а почему молчат наши авторитетные эскперды?

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#зрада
Злачынна влада обесценивает сбережения зубажилых громадян, и вынуждает дешево вытрушивать матрасы
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:58

  kingkongovets написав:кстати, а почему молчат наши авторитетные эскперды?

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Зато деполюди из ВТБ смогут с профитом откупить $.
Им зафиксировали курс 28.10. :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:58

  Faceless написав:#зрада
Злачынна влада обесценивает сбережения зубажилых громадян, и вынуждает дешево вытрушивать матрасы


Остановитесь/c/
freeze
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