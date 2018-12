Додано: Суб 22 гру, 2018 10:44

freeze написав: Кстати а по Киеву есть телепрограммы или ютуб-видео обзоры жилых комплексов?



По Одессе программа Архитектурный патруль сделала уже десятки видеообзоров:

https://www.youtube.com/watch?v=wt50grT7Nrw



и тд, по гуглу Кстати а по Киеву есть телепрограммы или ютуб-видео обзоры жилых комплексов?По Одессе программа Архитектурный патруль сделала уже десятки видеообзоров:и тд, по гуглу



масса, не знаю шо там костя новое хочет найти масса, не знаю шо там костя новое хочет найти

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.