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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3077307830793080>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:05

  ПчёлкаIRON написав:обдирают народ перед новым годом, забирают баксы дешево.
интересно, ниже 27 уйдет?

ты-то к "народу" каким боком? :mrgreen:
тебе подарили минимум 50 копеек на евро для поездки в турцию.
нет, чтобы спасибо сказать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю бомбер по вторичке в долл. ракетой вверх. У нас просто уникальная страна. Везде валятся валюты и биржи, а у нас гривнеукрепляж и недвижка ракетой вверх. :mrgreen:
ПС. думаю после выборов карета превратится в тыкву.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:07

свято наближається

https://ukrainian.voanews.com/a/fondovy ... 7o6SwuC6yg
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:08

Faceless
У нас люба новина це зрада. Зупинитися не можемо.

Зи. Всіх вітаю з днем бухалова, ой, корпоративів.
Предохраняйтесь:-) меньше людей - більше кислороду, дешевша нерухомість.


Продам 3к квартиру на бул.Вацлава Гавела/И.Лепса/
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... ByeVl.html


Доступно? Можна брать? 60 квадратов за 33 куе!!!! Серж. Ось воно, житло по цільовій ціні.

Шпалери ввечері переклеїти і смакота:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:16

  Yuri_T написав:
  ПчёлкаIRON написав:обдирают народ перед новым годом, забирают баксы дешево.
интересно, ниже 27 уйдет?

ты-то к "народу" каким боком? :mrgreen:
тебе подарили минимум 50 копеек на евро для поездки в турцию.
нет, чтобы спасибо сказать...

так я рад)
у меня перед НГ скопилось много гривны. Даже съемщики в этот раз заплатитли в грн по курсу 28.2
так что все хорошо)
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:У нас просто уникальная страна. Везде валятся валюты и биржи, а у нас гривнеукрепляж и недвижка ракетой вверх. :mrgreen:

весь мир рос 10 лет подряд а мы были в застое.
поэтому нам все пофигу сейчас
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:31

  flyman написав:Зображення

....нічого дивного! - чого це перши/другий поверх вІпошили, а верхнім що, просто спостерігати з жабою у серці? )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:40

  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... ByeVl.html
Доступно? Можна брать? 60 квадратов за 33 куе!!!! Серж. Ось воно, житло по цільовій ціні.
Шпалери ввечері переклеїти і смакота:-)

Яркий пример инфляции: работодатель платит в гривне то же, что и три года назад, потому на вакансию "Оператор учётной записи "Первый" взяли клоуна вместо предыдущего оператора. Дешёвого. Предыдущий был намного вменяемее и конструктивнее.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:43

  BIGor написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:кстати, а почему молчат наши авторитетные эскперды?

Зображення
#зрада
Злачынна влада обесценивает сбережения зубажилых громадян, и вынуждает дешево вытрушивать матрасы

Инфляция доллара у нас 20%. Это круто? За 100 долл. год назад можно было купить на 20% больше отечественных товаров, чем сейчас.
Кстати, мне нравится такой курс - ипортный сыр, вино и другие товары с Европы уже стоят почти как наши. Надо пользоваться такой ситуацией :D

Некоторые из наших продтоваров уже обгоняют по цене зарубежные аналоги. Зарплаты в Киеве скоро выйдут в долларе на уровень 2013го.
И это несмотря на то, что все мировые биржи лихорадит не по-детски.
Все это признаки приближающейся коррекции
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49

  Serg-ik написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... ByeVl.html
Доступно? Можна брать? 60 квадратов за 33 куе!!!! Серж. Ось воно, житло по цільовій ціні.
Шпалери ввечері переклеїти і смакота:-)

Яркий пример инфляции: работодатель платит в гривне то же, что и три года назад, потому на вакансию "Оператор учётной записи "Первый" взяли клоуна вместо предыдущего оператора. Дешёвого. Предыдущий был намного вменяемее и конструктивнее.

Першому вельми не подобається, що за 33 000 дол можна купити 3к квартиру недалеко від метро, з металопластиковими вікнами, заскленим балконом і чистим під,їздом.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 гру, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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