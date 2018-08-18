ты-то к "народу" каким боком?
тебе подарили минимум 50 копеек на евро для поездки в турцию.
нет, чтобы спасибо сказать...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 11:05
ты-то к "народу" каким боком?
тебе подарили минимум 50 копеек на евро для поездки в турцию.
нет, чтобы спасибо сказать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрю бомбер по вторичке в долл. ракетой вверх. У нас просто уникальная страна. Везде валятся валюты и биржи, а у нас гривнеукрепляж и недвижка ракетой вверх.
ПС. думаю после выборов карета превратится в тыкву.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:07
свято наближається
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:08
Faceless
У нас люба новина це зрада. Зупинитися не можемо.
Зи. Всіх вітаю з днем бухалова, ой, корпоративів.
Предохраняйтесь:-) меньше людей - більше кислороду, дешевша нерухомість.
Продам 3к квартиру на бул.Вацлава Гавела/И.Лепса/
Доступно? Можна брать? 60 квадратов за 33 куе!!!! Серж. Ось воно, житло по цільовій ціні.
Шпалери ввечері переклеїти і смакота:-)
Всім процвітання!
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:16
так я рад)
у меня перед НГ скопилось много гривны. Даже съемщики в этот раз заплатитли в грн по курсу 28.2
так что все хорошо)
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:31
....нічого дивного! - чого це перши/другий поверх вІпошили, а верхнім що, просто спостерігати з жабою у серці? )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:40
Яркий пример инфляции: работодатель платит в гривне то же, что и три года назад, потому на вакансию "Оператор учётной записи "Первый" взяли клоуна вместо предыдущего оператора. Дешёвого. Предыдущий был намного вменяемее и конструктивнее.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:43
Некоторые из наших продтоваров уже обгоняют по цене зарубежные аналоги. Зарплаты в Киеве скоро выйдут в долларе на уровень 2013го.
И это несмотря на то, что все мировые биржи лихорадит не по-детски.
Все это признаки приближающейся коррекции
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49
Першому вельми не подобається, що за 33 000 дол можна купити 3к квартиру недалеко від метро, з металопластиковими вікнами, заскленим балконом і чистим під,їздом.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 гру, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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