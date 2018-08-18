Додано: Суб 22 гру, 2018 12:04

antey1969 написав: Некоторые из наших продтоваров уже обгоняют по цене зарубежные аналоги. Зарплаты в Киеве скоро выйдут в долларе на уровень 2013го. Некоторые из наших продтоваров уже обгоняют по цене зарубежные аналоги. Зарплаты в Киеве скоро выйдут в долларе на уровень 2013го.

Это уже было: вторая половина 2012-го года, 2013 год. Говорили и писали, что гривневые цены в Украине на продукты слишком высокие, как для местных з/п, так и в валюте. Чем это закончилось знают все. Но три года живёт не только любовь и срок исковой давности. За три года человек много забывает и его можно заново "кинуть". Прошло почти 5. От прошлого мирового кризиса-10. У застройщиков, небось, курс 30 заложен в нынешнем ценнике. А бакс, гадёныш, вниз покатил. Только не покатили вниз гривневые цены на стройматериалы и минзарплату с 01/01/2019 увеличить заставляют. А Жильё комфорт класса предлагают купить по 1300 ( ФТ у КАНа).Бу-га-га. Это же почти цена 2013 года (1500). Ну да, качество, наверное, немного лучше будет.Ах, как радовался ВФЯ трём ярдам под новогоднюю ёлочку. Так же, как ПАПа полученным на днях 1,4 ярдам.ВФЯ строил вертолётную площадку---МВД купило партию французских вертолётов.Тогда Юля сидела и потом вышла после побега...Сейчас Надя сидит....Что-то будет...Или история не повторяется?P.S. (Мы все умрём