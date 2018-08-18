RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3077307830793080

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49

Дагестанский самострой

https://varlamov.ru/1268095.html
Понаехал, у вас странный архитектурный вкус))
UA
 
Повідомлень: 3321
З нами з: 19.07.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:50

  antey1969 написав:И это несмотря на то, что все мировые биржи лихорадит не по-детски.
Все это признаки приближающейся коррекции

мировые биржи много лет после предыдущей коррекции давали возможность увеличить капитал.
не будет ничего страшного и в следующей, если, конечно, она не затянется в депрессию.
обнулят хвастливых респектов - только и всего.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13443
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1814 раз.
Подякували: 3791 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Некоторые из наших продтоваров уже обгоняют по цене зарубежные аналоги. Зарплаты в Киеве скоро выйдут в долларе на уровень 2013го.

Это уже было: вторая половина 2012-го года, 2013 год. Говорили и писали, что гривневые цены в Украине на продукты слишком высокие, как для местных з/п, так и в валюте. Чем это закончилось знают все. Но три года живёт не только любовь и срок исковой давности. За три года человек много забывает и его можно заново "кинуть". Прошло почти 5. От прошлого мирового кризиса-10. У застройщиков, небось, курс 30 заложен в нынешнем ценнике. А бакс, гадёныш, вниз покатил. Только не покатили вниз гривневые цены на стройматериалы и минзарплату с 01/01/2019 увеличить заставляют. А Жильё комфорт класса предлагают купить по 1300 ( ФТ у КАНа).Бу-га-га. Это же почти цена 2013 года (1500). Ну да, качество, наверное, немного лучше будет.
Ах, как радовался ВФЯ трём ярдам под новогоднюю ёлочку. Так же, как ПАПа полученным на днях 1,4 ярдам.
ВФЯ строил вертолётную площадку---МВД купило партию французских вертолётов.
Тогда Юля сидела и потом вышла после побега...Сейчас Надя сидит....
Что-то будет...
Или история не повторяется?

P.S. (Мы все умрём :mrgreen: )
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 10.06.11
Подякував: 158 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:16

  UA написав:https://varlamov.ru/1268095.html
Понаехал, у вас странный архитектурный вкус))

Кошмарний кошмар.
Дике кацапетське плем,я.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18864
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:20

Енергоефективну багатоповерхівку у Києві облицьовують сонячними панелями

http://uprom.info/news/energy/energoefe ... jXjgYMRjT0
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5431
З нами з: 05.06.16
Подякував: 291 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ВИКОНАЮ РОЛЬ Святого Миколая. Допоможу вільнолюдям в вирішенні квартирного питання.

Продам 3х квартиру на Зодчих 6а.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... Cps3V.html
60 квадратів за 30куе.

Садочки, школи, ДВА НЕЗАСКЛЕНИХ БАЛКОНА!!!! МОЖНА ТАКОГО НАІПАШИТЬ:-)

І не якесь там повітря скворєшні пінопластової, а реальна тепла будівля побудована в якісні радянські часи з дотриманням всіхвсіхвсіх норм.
Налітай!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13696
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:33

Это всё про Киев?

Все самые ценные участки в городе поделены между небольшим процентом богатого населения


Так как город автомобильный, здесь много наружной рекламы. В городах для людей делают красивые и интересные витрины на первых этажах зданий, которые заманивают посетителей. В городах для машин роль витрин выполняют огромные билборды, которые считываются водителями.


С парковкой вообще большие проблемы. Город задыхается в пробках, нормально передвигаться по нему невозможно, но никто ничего не делает. Думают, что само рассосется.


Центр города застраивается муравейниками, всё уплотняется. При этом народ совершенно не следит за чистотой фасадов. Все делают пристройки и стеклят балконы как им вздумается.


Мы же тоже любим влепить муравейничек и загадить фасад. Кстати, присмотритесь: тут были трамвайные пути. А теперь на их место добавилось полос для машин и работы для регулировщика.


Нет, это https://varlamov.ru/3224080.html
а фото 5, в центре-как Джек -хаус
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 10.06.11
Подякував: 158 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:33

  BIGor написав:Смотрю бомбер по вторичке в долл. ракетой вверх. У нас просто уникальная страна. Везде валятся валюты и биржи, а у нас гривнеукрепляж и недвижка ракетой вверх. :mrgreen:
ПС. думаю после выборов карета превратится в тыкву.


Вы смотрите конкретные примеры вторичного, которые ранее выделили для мониторинга. И какое изменение цены ?
Тоже смотрю пару квартир - пока без изменений после начала укрепляжа.
ПС. После выборов, если без катаклизмов, пойдет сезонное укрепление гривны плюс ожидание очередных выборов в ВР.
vladimir07
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 30.01.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:37

  Frant написав:
  UA написав:https://varlamov.ru/1268095.html
Понаехал, у вас странный архитектурный вкус))

Кошмарний кошмар.
Дике кацапетське плем,я.

Как бы "Плохая Махачкала" у него в отдельной теме))

«Моя жизнь… Мои правила…» довольно популярная в Дагестане наклейка, тоже хорошо показывает отношение местных к правилам. Одна из главных причин того бардака, который творится в Махачкале - безразличие и эгоизм населения.

https://varlamov.ru/1266779.html?utm_so ... ign=teaser
UA
 
Повідомлень: 3321
З нами з: 19.07.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3077307830793080
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, vladimir07 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1233, 1234, 1235
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12346 2161587
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 12:24
Долярчик
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3496
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 1947
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.