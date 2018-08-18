Понаехал, у вас странный архитектурный вкус))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49
Дагестанский самострой
Понаехал, у вас странный архитектурный вкус))
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:50
мировые биржи много лет после предыдущей коррекции давали возможность увеличить капитал.
не будет ничего страшного и в следующей, если, конечно, она не затянется в депрессию.
обнулят хвастливых респектов - только и всего.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это уже было: вторая половина 2012-го года, 2013 год. Говорили и писали, что гривневые цены в Украине на продукты слишком высокие, как для местных з/п, так и в валюте. Чем это закончилось знают все. Но три года живёт не только любовь и срок исковой давности. За три года человек много забывает и его можно заново "кинуть". Прошло почти 5. От прошлого мирового кризиса-10. У застройщиков, небось, курс 30 заложен в нынешнем ценнике. А бакс, гадёныш, вниз покатил. Только не покатили вниз гривневые цены на стройматериалы и минзарплату с 01/01/2019 увеличить заставляют. А Жильё комфорт класса предлагают купить по 1300 ( ФТ у КАНа).Бу-га-га. Это же почти цена 2013 года (1500). Ну да, качество, наверное, немного лучше будет.
Ах, как радовался ВФЯ трём ярдам под новогоднюю ёлочку. Так же, как ПАПа полученным на днях 1,4 ярдам.
ВФЯ строил вертолётную площадку---МВД купило партию французских вертолётов.
Тогда Юля сидела и потом вышла после побега...Сейчас Надя сидит....
Что-то будет...
Или история не повторяется?
P.S. (Мы все умрём )
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:16
Кошмарний кошмар.
Дике кацапетське плем,я.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:20
Енергоефективну багатоповерхівку у Києві облицьовують сонячними панелями
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ВИКОНАЮ РОЛЬ Святого Миколая. Допоможу вільнолюдям в вирішенні квартирного питання.
Продам 3х квартиру на Зодчих 6а.
60 квадратів за 30куе.
Садочки, школи, ДВА НЕЗАСКЛЕНИХ БАЛКОНА!!!! МОЖНА ТАКОГО НАІПАШИТЬ:-)
І не якесь там повітря скворєшні пінопластової, а реальна тепла будівля побудована в якісні радянські часи з дотриманням всіхвсіхвсіх норм.
Налітай!
Всім процвітання!
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:33
Это всё про Киев?
Нет, это
а фото 5, в центре-как Джек -хаус
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:33
Вы смотрите конкретные примеры вторичного, которые ранее выделили для мониторинга. И какое изменение цены ?
Тоже смотрю пару квартир - пока без изменений после начала укрепляжа.
ПС. После выборов, если без катаклизмов, пойдет сезонное укрепление гривны плюс ожидание очередных выборов в ВР.
|