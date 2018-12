Додано: Суб 22 гру, 2018 12:41

Первый написав: 60 квадратів за 34 куе.

Правильні кімнати - всі по 15 квадратів.

Садочки, школи, якісне радянське будівництво, а не сьогоднішнє омно.



Продам 3х ком. квартиру ул. Куринного Петра (Рыкова ) д.9, Борщаговка

вы захара подменяете?) вы захара подменяете?)

