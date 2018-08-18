Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Смотрю бомбер по вторичке в долл. ракетой вверх. У нас просто уникальная страна. Везде валятся валюты и биржи, а у нас гривнеукрепляж и недвижка ракетой вверх. ПС. думаю после выборов карета превратится в тыкву.
Вы смотрите конкретные примеры вторичного, которые ранее выделили для мониторинга. И какое изменение цены ? Тоже смотрю пару квартир - пока без изменений после начала укрепляжа. ПС. После выборов, если без катаклизмов, пойдет сезонное укрепление гривны плюс ожидание очередных выборов в ВР.
По конкретным примерам: смотрю, в середине осени попадались несколько очень хороших вариантов, но их за 2-3 недели купили, много шлака, действительно хорошие варианты пока еще дорого. В гривнеукрепляж в долгосроке с годовой инфляцией в 20% не верю.
Люди хочуть по 500 у відповідності до критеріїв. Але чомусь не можуть відкрити олх:-)
Новобудови змішали з омном. Я погодився. Новобудови омно. Обговорюю те що потрібно людям. Людям ПИШУТЬ ЩО не потрібні УК, мопи, гарні фасади, ВИСОТА СТЕЛІ, скворєшні пінопластові. Їм потрібна малоповерхову забудова з садочками, школами, кімнатами по 15 КВ м, з парковкою під вікном і можливістю заіпашить фасад і по 500 за квадрат в Кийові.
WELCOME. Все на 100% відповідає запитам. Помогаю як можу. Це їх шанс, якщо не беруть з вимогами.
Alex6 написав:Та нет годовой инфляции в 20%, только по отдельным позициям, в среднем 10%
есть 20% по молочке, по обуви и одежде, по транспорту-больше, стоматология, парикмахерская -рост более20%. Бензин-не помню При почти одинаковом баксе летом этого и прошлого года, в киевских ТЦ на летних распродажах не было прошлогодних цен, было +20...+25% к лету 2017
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Alex6 написав:первичка продолжает движение вверх еще только по инерции, но платежеспособный спрос и там уже выдохся.
учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда и к прокурорам/судьям/депутатам подтянутся пересичные, массово отказывающиеся не только от совкошлака пятидесятых-шестидесятых, но и от вполне вменяемой вторички 1998-2010г.г. с текущим ценником в районе $800-1к.
Alex6 написав:первичка продолжает движение вверх еще только по инерции, но платежеспособный спрос и там уже выдохся.
учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда и к прокурорам/судьям/депутатам подтянутся пересичные, массово отказывающиеся не только от совкошлака пятидесятых-шестидесятых, но и от вполне вменяемой вторички 1998-2010г.г. с текущим ценником в районе $800-1к.
Шо? Прекращайте. Я ничего не считаю, тем более авторитетно.