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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30793080308130823083>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:41

  Первый написав:60 квадратів за 34 куе.
Правильні кімнати - всі по 15 квадратів.
Садочки, школи, якісне радянське будівництво, а не сьогоднішнє омно.

Продам 3х ком. квартиру ул. Куринного Петра (Рыкова ) д.9, Борщаговка
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... BFOvy.html


вы захара подменяете?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:46

  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Смотрю бомбер по вторичке в долл. ракетой вверх. У нас просто уникальная страна. Везде валятся валюты и биржи, а у нас гривнеукрепляж и недвижка ракетой вверх. :mrgreen:
ПС. думаю после выборов карета превратится в тыкву.


Вы смотрите конкретные примеры вторичного, которые ранее выделили для мониторинга. И какое изменение цены ?
Тоже смотрю пару квартир - пока без изменений после начала укрепляжа.
ПС. После выборов, если без катаклизмов, пойдет сезонное укрепление гривны плюс ожидание очередных выборов в ВР.

По конкретным примерам: смотрю, в середине осени попадались несколько очень хороших вариантов, но их за 2-3 недели купили, много шлака, действительно хорошие варианты пока еще дорого.
В гривнеукрепляж в долгосроке с годовой инфляцией в 20% не верю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:49

kingkongovets
Ні. Я ж написав - Святого Миколая.

Люди хочуть по 500 у відповідності до критеріїв.
Але чомусь не можуть відкрити олх:-)

Новобудови змішали з омном. Я погодився. Новобудови омно. Обговорюю те що потрібно людям.
Людям ПИШУТЬ ЩО не потрібні УК, мопи, гарні фасади, ВИСОТА СТЕЛІ, скворєшні пінопластові. Їм потрібна малоповерхову забудова з садочками, школами, кімнатами по 15 КВ м, з парковкою під вікном і можливістю заіпашить фасад і по 500 за квадрат в Кийові.


WELCOME. Все на 100% відповідає запитам. Помогаю як можу. Це їх шанс, якщо не беруть з вимогами.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:51

  BIGor написав:По конкретным примерам: смотрю, в середине осени попадались несколько очень хороших вариантов, но их за 2-3 недели купили, много шлака, действительно хорошие варианты пока еще дорого.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

зы: не понял - где франт? шо ваще происходит?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:53

  BIGor написав:В гривнеукрепляж в долгосроке с годовой инфляцией в 20% не верю.


Та нет годовой инфляции в 20%, только по отдельным позициям, в среднем 10%

Потребительским ценам еще есть куда расти, но совкошлак уже достиг своего пика, первичка продолжает движение вверх еще только по инерции, но платежеспособный спрос и там уже выдохся.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:54

  kingkongovets написав:Енергоефективну багатоповерхівку у Києві облицьовують сонячними панелями

http://uprom.info/news/energy/energoefe ... jXjgYMRjT0


https://www.youtube.com/watch?v=QCL4A_bLsSY
Председатель ОСББ у них четкий парень.
При вертикальной системе отопления, снизил счета за отопление в 4 раза.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скажемо ні шаромигам.

35 000 дол Нивки 3-комнатная
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/35-000 ... CE4Yv.html

Трьошка на 4 куе дешевша найбешевшого повітря над бурянами файна тауна.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:Та нет годовой инфляции в 20%, только по отдельным позициям, в среднем 10%

есть 20%
по молочке, по обуви и одежде, по транспорту-больше, стоматология, парикмахерская -рост более20%. Бензин-не помню
При почти одинаковом баксе летом этого и прошлого года, в киевских ТЦ на летних распродажах не было прошлогодних цен, было +20...+25% к лету 2017
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:58

  Alex6 написав:первичка продолжает движение вверх еще только по инерции, но платежеспособный спрос и там уже выдохся.

учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда и к прокурорам/судьям/депутатам подтянутся пересичные, массово отказывающиеся не только от совкошлака пятидесятых-шестидесятых, но и от вполне вменяемой вторички 1998-2010г.г. с текущим ценником в районе $800-1к.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:03

  Yuri_T написав:
  Alex6 написав:первичка продолжает движение вверх еще только по инерции, но платежеспособный спрос и там уже выдохся.

учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда и к прокурорам/судьям/депутатам подтянутся пересичные, массово отказывающиеся не только от совкошлака пятидесятых-шестидесятых, но и от вполне вменяемой вторички 1998-2010г.г. с текущим ценником в районе $800-1к.


Шо? Прекращайте. Я ничего не считаю, тем более авторитетно.

Зи. Здивований що Ви не в бані. Виправляюсь:-(
Всім процвітання!
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