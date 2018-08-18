Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда
он дурака валяет. Всему этому добру красная цена 500 за метр была в 2012 при курсе 8. Это ж как евробляхи: за 2000 старая и за 25000 новая. Обе-машины, обе-ездят. Только одна из них скоро на свалку поедет
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Alex6 написав:первичка продолжает движение вверх еще только по инерции, но платежеспособный спрос и там уже выдохся.
учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда и к прокурорам/судьям/депутатам подтянутся пересичные, массово отказывающиеся не только от совкошлака пятидесятых-шестидесятых, но и от вполне вменяемой вторички 1998-2010г.г. с текущим ценником в районе $800-1к.
Пересични не могут конкурировать с судьями/прокурорами, вон у чела около 250 квартир/паркомест
Тихий район. Мрія для родин з дітьми. Не переповнені школи. Садочки. Якісне радянське будівництво. Відсутність ненависних прокурорів, судей, депутатів. Якщо на кишені 100 грн - відчуваєш себе королем двору.
BIGor написав:По конкретным примерам: смотрю, в середине осени попадались несколько очень хороших вариантов, но их за 2-3 недели купили, много шлака, действительно хорошие варианты пока еще дорого. В гривнеукрепляж в долгосроке с годовой инфляцией в 20% не верю.
А варианты которые исчезли в последние 2-3 недели не выросли в цене по отношению к осени ?
BIGor написав:По конкретным примерам: смотрю, в середине осени попадались несколько очень хороших вариантов, но их за 2-3 недели купили, много шлака, действительно хорошие варианты пока еще дорого. В гривнеукрепляж в долгосроке с годовой инфляцией в 20% не верю.
А варианты которые исчезли в последние 2-3 недели не выросли в цене по отношению к осени ?
Увидеть какой-то рост/падение цен по такой маленькой выборке невозможно...