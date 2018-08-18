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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3080308130823083>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда

он дурака валяет. Всему этому добру красная цена 500 за метр была в 2012 при курсе 8. Это ж как евробляхи: за 2000 старая и за 25000 новая. Обе-машины, обе-ездят. Только одна из них скоро на свалку поедет
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:05

  Yuri_T написав:
  Alex6 написав:первичка продолжает движение вверх еще только по инерции, но платежеспособный спрос и там уже выдохся.

учетка "первый" авторитетно считает, что платёжеспособный спрос не выдохнется никогда и к прокурорам/судьям/депутатам подтянутся пересичные, массово отказывающиеся не только от совкошлака пятидесятых-шестидесятых, но и от вполне вменяемой вторички 1998-2010г.г. с текущим ценником в районе $800-1к.

Пересични не могут конкурировать с судьями/прокурорами, вон у чела около 250 квартир/паркомест
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ВОСКРЕСЕНКА! Продам 3 к. квартиру Перова 24Б
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/voskre ... C7dY9.html

Тихий район. Мрія для родин з дітьми.
Не переповнені школи. Садочки. Якісне радянське будівництво. Відсутність ненависних прокурорів, судей, депутатів. Якщо на кишені 100 грн - відчуваєш себе королем двору.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:14

юзеры двс-ов, а шо там с ценами на топливо?
кроме того шо укрепилась украинская нацвалюта валится нефть и падает рубль, например
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:17

kingkongovets

Вартість метро стабільно дорого.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:19

  Первый написав:kingkongovets

Вартість метро стабільно дорого.


картка киянина решает)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:20

  BIGor написав:По конкретным примерам: смотрю, в середине осени попадались несколько очень хороших вариантов, но их за 2-3 недели купили, много шлака, действительно хорошие варианты пока еще дорого.
В гривнеукрепляж в долгосроке с годовой инфляцией в 20% не верю.


А варианты которые исчезли в последние 2-3 недели не выросли в цене по отношению к осени ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:25

  kingkongovets написав:юзеры двс-ов, а шо там с ценами на топливо?
кроме того шо укрепилась украинская нацвалюта валится нефть и падает рубль, например

Как что?
Акции. Как бы с барского плеча торговцев нефтепродуктов подарочки под елочку.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:27

  kingkongovets написав:
  Первый написав:kingkongovets

Вартість метро стабільно дорого.


картка киянина решает)

Не решает. Она ж с фоткой. :mrgreen:

Нет шоб без фотки оформлять.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:29

  vladimir07 написав:
  BIGor написав:По конкретным примерам: смотрю, в середине осени попадались несколько очень хороших вариантов, но их за 2-3 недели купили, много шлака, действительно хорошие варианты пока еще дорого.
В гривнеукрепляж в долгосроке с годовой инфляцией в 20% не верю.


А варианты которые исчезли в последние 2-3 недели не выросли в цене по отношению к осени ?

Увидеть какой-то рост/падение цен по такой маленькой выборке невозможно...
BIGor
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