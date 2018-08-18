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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3080308130823083

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:31

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:kingkongovets

Вартість метро стабільно дорого.


картка киянина решает)

Не решает. Она ж с фоткой. :mrgreen:

Нет шоб без фотки оформлять.


ну на моей фотка моя)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну на моей фотка моя)

а-а-а-а-.... :mrgreen: :shock:
Кинг себе карточку киевлянина оформил? На проезде в метро экономить и социальный хлебушко покупать???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:36

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:ну на моей фотка моя)

а-а-а-а-.... :mrgreen: :shock:
Кинг себе карточку киевлянина оформил? На проезде в метро экономить и социальный хлебушко покупать???


получил на законных основаниях

зы: а зависть - разрушает :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:38

  kingkongovets написав:
ну на моей фотка моя)



А ЯКЩО буде моя, то це не дасть змогу користуватися метрополітеном на таких умовах як Вам:-)

Тому в моєму випадку оформлення карти киянина не доцільно:-)
На вартість поїздки не вплине:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:41

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
ну на моей фотка моя)



А ЯКЩО буде моя, то це не дасть змогу користуватися метрополітеном на таких умовах як Вам:-)

Тому в моєму випадку оформлення карти киянина не доцільно:-)


честно говоря видел несколько раз как люди передают карту обратно через турникеты, но была ли это карта киевлянина не рассмотрел
за все время фото у меня никто ни разу не проверил, правда я нечасто юзаю метро
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:46

Это вы еще не видели как афро-французы в парижском метро через турникет перепрыгивают :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:47

Чи не пора людино-мавпу знову в бан??? :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Чи не пора людино-мавпу знову в бан???

Не за что, он сегодня не буйный, я бы даже сказал вяленький. Новость про панели солнечные запостил без камментов, даже не понятно к чему: то ли к тому что "какие они молодцы" то ли "вот шаромыги, по 8 грн будут "зелёную" энергию продавать, а по 1,68 грн покупать обычную. Разницей из госбюджета государству денег отдадут".
К тому же у него карточка киевлянина...суббота...пусть пока потусит, а то на велике сегодня плохо-снег
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:10

  kingkongovets написав:получил на законных основаниях
зы: а зависть - разрушает :mrgreen:


А каков посыл, цель получения этой карты ?
У вас же баблишко полноводной рекой течет по сравнению с нами.
vladimir07
 
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