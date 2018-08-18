ну на моей фотка моя)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:31
ну на моей фотка моя)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а-а-а-а-....
Кинг себе карточку киевлянина оформил? На проезде в метро экономить и социальный хлебушко покупать???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:36
получил на законных основаниях
зы: а зависть - разрушает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:38
А ЯКЩО буде моя, то це не дасть змогу користуватися метрополітеном на таких умовах як Вам:-)
Тому в моєму випадку оформлення карти киянина не доцільно:-)
На вартість поїздки не вплине:-)
Всім процвітання!
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:41
честно говоря видел несколько раз как люди передают карту обратно через турникеты, но была ли это карта киевлянина не рассмотрел
за все время фото у меня никто ни разу не проверил, правда я нечасто юзаю метро
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:46
Это вы еще не видели как афро-французы в парижском метро через турникет перепрыгивают
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:47
Чи не пора людино-мавпу знову в бан???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не за что, он сегодня не буйный, я бы даже сказал вяленький. Новость про панели солнечные запостил без камментов, даже не понятно к чему: то ли к тому что "какие они молодцы" то ли "вот шаромыги, по 8 грн будут "зелёную" энергию продавать, а по 1,68 грн покупать обычную. Разницей из госбюджета государству денег отдадут".
К тому же у него карточка киевлянина...суббота...пусть пока потусит, а то на велике сегодня плохо-снег
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:10
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