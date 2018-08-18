kingkongovets
та не, чисто технически непонятно, зачем заморачиваться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:46
kingkongovets
та не, чисто технически непонятно, зачем заморачиваться
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:47
... стабільність досягнено? ©®™
... тобто, Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну да, если не стал больше зарабатывать
Вести бюджет еще не означает сравнивать цены. Просто он туда записывает пару строк доходов и 100500 строк расходов
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+, очень наглядно, спасибо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сажімо так, якщо взяти 10 років тому умовну 1000 ойро, то кожен рік ця сумма зростає на 5%, тобто зараз це умовных 1500 ойро.
але якщо врахувати і їхню інфляцію - то можна рахувати що то є стала сума і гривневі рострати покажуть чисту гривневу інфляцію
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:02
Это надо, чтобы вкусы, потребности и желания за этот период у всех членов семьи не менялись.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:02
...а пенсію в долярах то ж не дають! - і не ідексують по кур
... ну, але там табличка з %% відношенням у долярах....
- то правильно я розумію, що пересічному пенсіонеру, якому додали/ДОБАВИЛИ 20-30-60грн(це відгуки знайомих, а також констатація ФАКТІВ моїх батьків-пенсіонерів) - в гривневому відношені подорожчання "життя пересічного пенсіонера" зросло десь %% так на 20+?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 гру, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:02
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там не было никакой особой мороки - раз заехал подал доки, через две недели заехал забрал, без очередей
интересно было потестить этот продукт, там ваще много потенциальных возможностей и функционал с нового года снова вырастет - там тоже шото новое появится, срок действия программы в этом году заканчивается, с нг будет новая с расширенными возможностями, со смартфоном, эппл-(гугл)пеем и электронной подписью возможностей может быть много, бесплатный проезд в метро - а с введением единого билета вообще на всем городском транспорте- всего лишь приятный и нечасто востребованный бонус)
зы: в копилку подорожания бытовых услуг
мужской экспресс маникюр в оушене был до 14го 80 грн, щас уже 220
в прошлом году еще было 200
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 22 гру, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:05
сравнивать конкретные цены мало смысла, цена может менятся от многих факторов, дефицит на рынке, перепроизводство, изменение качества, изменение логистики - цена отдельного продукта на покажет нам общую инфляцию никогда.
все растраты даже в разных месяцах имеют разную структуру
а вот если сложить все в кучу за целый год - то цифра будет уже более менее показательной
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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