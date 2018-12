Додано: Суб 22 гру, 2018 14:54

Alex6 написав: я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году



вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года



2010 - 120% к 2009-му году

2011 - 105% ...

2012 - 115% к 2011-му году

2013 - 125% ...

2014 - 170% к 2013-му году

2015 - 110% ...

2016 - 130% к 2015-му году

2017 - 110% ...

+, очень наглядно, спасибо

