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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30823083308430853086>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:46

kingkongovets

та не, чисто технически непонятно, зачем заморачиваться
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:47

... стабільність досягнено? ©®™

  Alex6 написав:я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году

... тобто, Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?

ну да, если не стал больше зарабатывать
Вести бюджет еще не означает сравнивать цены. Просто он туда записывает пару строк доходов и 100500 строк расходов
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  Alex6 написав:я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году


вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года

2010 - 120% к 2009-му году
2011 - 105% ...
2012 - 115% к 2011-му году
2013 - 125% ...
2014 - 170% к 2013-му году
2015 - 110% ...
2016 - 130% к 2015-му году
2017 - 110% ...
2018 - 110% к 2017-му году


+, очень наглядно, спасибо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... тобто, Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?


сажімо так, якщо взяти 10 років тому умовну 1000 ойро, то кожен рік ця сумма зростає на 5%, тобто зараз це умовных 1500 ойро.

але якщо врахувати і їхню інфляцію - то можна рахувати що то є стала сума і гривневі рострати покажуть чисту гривневу інфляцію
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:02

  Alex6 написав:
  Долярчик написав:... тобто, Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?


сажімо так, якщо взяти 10 років тому умовну 1000 ойро, то кожен рік ця сумма зростає на 5%, тобто зараз це умовных 1500 ойро.

але якщо врахувати і їхню інфляцію - то можна рахувати що то є стала сума і гривневі рострати покажуть чисту гривневу інфляцію


Это надо, чтобы вкусы, потребности и желания за этот период у всех членов семьи не менялись.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:02

...а пенсію в долярах то ж не дають! - і не ідексують по кур

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?

ну да, если не стал больше зарабатывать
Вести бюджет еще не означает сравнивать цены. Просто он туда записывает пару строк доходов и 100500 строк расходов

... ну, але там табличка з %% відношенням у долярах....

- то правильно я розумію, що пересічному пенсіонеру, якому додали/ДОБАВИЛИ 20-30-60грн(це відгуки знайомих, а також констатація ФАКТІВ моїх батьків-пенсіонерів) - в гривневому відношені подорожчання "життя пересічного пенсіонера" зросло десь %% так на 20+?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 22 гру, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:kingkongovets

та не, чисто технически непонятно, зачем заморачиваться


там не было никакой особой мороки - раз заехал подал доки, через две недели заехал забрал, без очередей
интересно было потестить этот продукт, там ваще много потенциальных возможностей и функционал с нового года снова вырастет - там тоже шото новое появится, срок действия программы в этом году заканчивается, с нг будет новая с расширенными возможностями, со смартфоном, эппл-(гугл)пеем и электронной подписью возможностей может быть много, бесплатный проезд в метро - а с введением единого билета вообще на всем городском транспорте- всего лишь приятный и нечасто востребованный бонус)

зы: в копилку подорожания бытовых услуг
мужской экспресс маникюр в оушене был до 14го 80 грн, щас уже 220
в прошлом году еще было 200
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 22 гру, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:05

  Serg-ik написав:Вести бюджет еще не означает сравнивать цены. Просто он туда записывает пару строк доходов и 100500 строк расходов


сравнивать конкретные цены мало смысла, цена может менятся от многих факторов, дефицит на рынке, перепроизводство, изменение качества, изменение логистики - цена отдельного продукта на покажет нам общую инфляцию никогда.

все растраты даже в разных месяцах имеют разную структуру

а вот если сложить все в кучу за целый год - то цифра будет уже более менее показательной
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... ну, але там табличка з %% відношенням у долярах....


нет, все растраты и проценты в гривне
Alex6
 
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