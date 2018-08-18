Додано: Суб 22 гру, 2018 15:02

trololo написав: kingkongovets



та не, чисто технически непонятно, зачем заморачиваться

там не было никакой особой мороки - раз заехал подал доки, через две недели заехал забрал, без очередейинтересно было потестить этот продукт, там ваще много потенциальных возможностей и функционал с нового года снова вырастет - там тоже шото новое появится, срок действия программы в этом году заканчивается, с нг будет новая с расширенными возможностями, со смартфоном, эппл-(гугл)пеем и электронной подписью возможностей может быть много, бесплатный проезд в метро - а с введением единого билета вообще на всем городском транспорте- всего лишь приятный и нечасто востребованный бонус)зы: в копилку подорожания бытовых услугмужской экспресс маникюр в оушене был до 14го 80 грн, щас уже 220в прошлом году еще было 200