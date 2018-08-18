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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3083308430853086>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:09

  Alex6 написав:
  Alex6 написав:я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году


вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года

2010 - 120% к 2009-му году
2011 - 105% ...
2012 - 115% к 2011-му году
2013 - 125% ...
2014 - 170% к 2013-му году
2015 - 110% ...
2016 - 130% к 2015-му году
2017 - 110% ...
2018 - 110% к 2017-му году

Не верю.
Во-первых. Хотя бы потому, что везде проценты округлены.
Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы. Или Вы с жены требуете вести учет, чтобы она не потратила и не прикарманила лишнюю гривну?
В-третьих. На пять человек обувь и одежда покупаются по разным ценам, разных производителей, в разном количестве год к году. Например,один год -более дорогое зимнее, другой год - зимнее уже приобретено, а летнее надо докупить. И т.д.
А это всё учитывается в годовом бюджете.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:09

  Bolt написав:Это вы еще не видели как афро-французы в парижском метро через турникет перепрыгивают :)

Особенно после того, как вырвут из рук у неосторожной туристки смартфон :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:14

  l66 написав:Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы.


Вы еще меня, скрягу, не знаете, есть все чеки, платежки и записи по расходам за последние лет 15. Вот даже машинку для стрижки купил, шоб сэкономить :mrgreen:
Икру черную перестал часто есть, на медсестрах экономлю, сами читали что медсестры сейчас недешевые, уколы членам семьи и себе сам делаю, в зимнем саду сам всё делаю, садовники дорогие.
В результате у меня за те же годы расходы сократились в два раза :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18

  Alex6 написав:
  Serg-ik написав:
  Alex6 написав:Та нет годовой инфляции в 20%, только по отдельным позициям, в среднем 10%

есть 20%
по молочке, по обуви и одежде, по транспорту-больше, стоматология, парикмахерская -рост более20%. Бензин-не помню
При почти одинаковом баксе летом этого и прошлого года, в киевских ТЦ на летних распродажах не было прошлогодних цен, было +20...+25% к лету 2017


по молочке зависит от производителя, то что я беру не подорожало

обувь и одежда вся импортная, тоже без изменений

Бензин сейчас подешевел, т.е. по итогам года тоже подорожания нет

транспорт - смотря какой считать, Киевский городской я не учитываю, тем что я пользуюсь только подешевел

стоматология не в счет, там страховка

парикмахерская - вот не помню, но это копеечная услуга

я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году

Я писал о подорожании отечественных товаров. Ипорт в некоторых случаях даже подешевел.
По моим прикидкам - очень подорожала молочка и мясо.
Яблоки - подешевели.
Обувь наша очень подорожала.
Транспорт: подорожал на 62,5% (троллейбус стоил 4 грн, перешел на метро по 6,5 грн.)
Стоматология - подорожание на 50%
Парикмахерская - подорожание на 25%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18

  l66 написав:
  Alex6 написав:
  Alex6 написав:я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году


вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года

2010 - 120% к 2009-му году
2011 - 105% ...
2012 - 115% к 2011-му году
2013 - 125% ...
2014 - 170% к 2013-му году
2015 - 110% ...
2016 - 130% к 2015-му году
2017 - 110% ...
2018 - 110% к 2017-му году

Не верю.
Во-первых. Хотя бы потому, что везде проценты округлены.
Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы. Или Вы с жены требуете вести учет, чтобы она не потратила и не прикарманила лишнюю гривну?
В-третьих. На пять человек обувь и одежда покупаются по разным ценам, разных производителей, в разном количестве год к году. Например,один год -более дорогое зимнее, другой год - зимнее уже приобретено, а летнее надо докупить. И т.д.
А это всё учитывается в годовом бюджете.


цифры округлены +- 2% для удобства, я же не претендую учитывать мои расчеты в отчетах НБУ :mrgreen: просто что-бы понять тенденцию

записываю из года в год что-бы понять куда деваются деньги и мне это интересно
собирался написать приложение для Андроида как свой проект, все что видел мне не нравится, но пока все нет времени :D

жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям, округление до 10грн, чеки и цены не храню, мне важна структура затрат а не их абсолютная цифра
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:22

  Alex6 написав:жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям,

:shock: я в шоке.
Хотя... У каждого из нас свои тараканы в голове)))
Востаннє редагувалось l66 в Суб 22 гру, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:23

  kingkongovets написав:во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право?
я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы?
если это не зависть, то шо это?)


Не поспоришь насчет законности, права юридического, морального (уплата налогов).
Но как для человека со склонностью преподавания науки жизни, любящего показать превосходство в достижениях, доходах, суммах уплаченных налогов и т.п. упоминание о юзании карточки киевлянина в метро как-то ржачно выглядит.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:25

  l66 написав:
  Alex6 написав:жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям,

:shock:


Предлагаю создать отдельную ветку типо "Советы бережливых" )))))
Мне нечего сказать, у меня шок
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:По моим прикидкам - очень подорожала молочка и мясо.
Яблоки - подешевели.
Обувь наша очень подорожала.
Транспорт: подорожал на 62,5% (троллейбус стоил 4 грн, перешел на метро по 6,5 грн.)
Стоматология - подорожание на 50%
Парикмахерская - подорожание на 25%.


мясо да, молочка ? по маслу я просто перешел на другого производителя, по качеству ни чуть не хуже, просто дешевле

Обувь наша - с такой не знаком, последний раз покупал ЭККО в польше на распродаже с возвратом НДС )))

Транспорт для меня это МАУ и ВиззЭир, подешевел !

Парикмахерская да, но это услуга, там больше рост за счет роста ЗП в последнее время у манюпаса
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32

  l66 написав:
  Alex6 написав:жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям,

:shock: я в шоке.
Хотя... У каждого из нас свои тараканы в голове)))



не все как печально как может показаться, сейчас это только для наличных растрат, с появлением монобанка все проще, он сам все хранит сам и раскладывает по категорям в приложении
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