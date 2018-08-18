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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:09
Alex6 написав: Alex6 написав:
я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году
вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года
2010 - 120% к 2009-му году
2011 - 105% ...
2012 - 115% к 2011-му году
2013 - 125% ...
2014 - 170% к 2013-му году
2015 - 110% ...
2016 - 130% к 2015-му году
2017 - 110% ...
2018 - 110% к 2017-му году
Не верю.
Во-первых. Хотя бы потому, что везде проценты округлены.
Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы. Или Вы с жены требуете вести учет, чтобы она не потратила и не прикарманила лишнюю гривну?
В-третьих. На пять человек обувь и одежда покупаются по разным ценам, разных производителей, в разном количестве год к году. Например,один год -более дорогое зимнее, другой год - зимнее уже приобретено, а летнее надо докупить. И т.д.
А это всё учитывается в годовом бюджете.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:14
l66 написав:
Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы.
Вы еще меня, скрягу, не знаете, есть все чеки, платежки и записи по расходам за последние лет 15. Вот даже машинку для стрижки купил, шоб сэкономить
Икру черную перестал часто есть, на медсестрах экономлю, сами читали что медсестры сейчас недешевые, уколы членам семьи и себе сам делаю, в зимнем саду сам всё делаю, садовники дорогие.
В результате у меня за те же годы расходы сократились в два раза
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18
Alex6 написав: Serg-ik написав: Alex6 написав:
Та нет годовой инфляции в 20%, только по отдельным позициям, в среднем 10%
есть 20%
по молочке, по обуви и одежде, по транспорту-больше, стоматология, парикмахерская -рост более20%. Бензин-не помню
При почти одинаковом баксе летом этого и прошлого года, в киевских ТЦ на летних распродажах не было прошлогодних цен, было +20...+25% к лету 2017
по молочке зависит от производителя, то что я беру не подорожало
обувь и одежда вся импортная, тоже без изменений
Бензин сейчас подешевел, т.е. по итогам года тоже подорожания нет
транспорт - смотря какой считать, Киевский городской я не учитываю, тем что я пользуюсь только подешевел
стоматология не в счет, там страховка
парикмахерская - вот не помню, но это копеечная услуга
я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году
Я писал о подорожании отечественных товаров. Ипорт в некоторых случаях даже подешевел.
По моим прикидкам - очень подорожала молочка и мясо.
Яблоки - подешевели.
Обувь наша очень подорожала.
Транспорт: подорожал на 62,5% (троллейбус стоил 4 грн, перешел на метро по 6,5 грн.)
Стоматология - подорожание на 50%
Парикмахерская - подорожание на 25%.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18
l66 написав: Alex6 написав: Alex6 написав:
я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году
вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года
2010 - 120% к 2009-му году
2011 - 105% ...
2012 - 115% к 2011-му году
2013 - 125% ...
2014 - 170% к 2013-му году
2015 - 110% ...
2016 - 130% к 2015-му году
2017 - 110% ...
2018 - 110% к 2017-му году
Не верю.
Во-первых. Хотя бы потому, что везде проценты округлены.
Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы. Или Вы с жены требуете вести учет, чтобы она не потратила и не прикарманила лишнюю гривну?
В-третьих. На пять человек обувь и одежда покупаются по разным ценам, разных производителей, в разном количестве год к году. Например,один год -более дорогое зимнее, другой год - зимнее уже приобретено, а летнее надо докупить. И т.д.
А это всё учитывается в годовом бюджете.
цифры округлены +- 2% для удобства, я же не претендую учитывать мои расчеты в отчетах НБУ
просто что-бы понять тенденцию
записываю из года в год что-бы понять куда деваются деньги и мне это интересно
собирался написать приложение для Андроида как свой проект, все что видел мне не нравится, но пока все нет времени
жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям, округление до 10грн, чеки и цены не храню, мне важна структура затрат а не их абсолютная цифра
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:22
Alex6 написав:
жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям,
я в шоке.
Хотя... У каждого из нас свои тараканы в голове)))
Востаннє редагувалось l66
в Суб 22 гру, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:23
kingkongovets написав:
во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право?
я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы?
если это не зависть, то шо это?)
Не поспоришь насчет законности, права юридического, морального (уплата налогов).
Но как для человека со склонностью преподавания науки жизни, любящего показать превосходство в достижениях, доходах, суммах уплаченных налогов и т.п. упоминание о юзании карточки киевлянина в метро как-то ржачно выглядит.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:25
Предлагаю создать отдельную ветку типо "Советы бережливых" )))))
Мне нечего сказать, у меня шок
Живите своим умом!
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:26
BIGor написав:
По моим прикидкам - очень подорожала молочка и мясо.
Яблоки - подешевели.
Обувь наша очень подорожала.
Транспорт: подорожал на 62,5% (троллейбус стоил 4 грн, перешел на метро по 6,5 грн.)
Стоматология - подорожание на 50%
Парикмахерская - подорожание на 25%.
мясо да, молочка ? по маслу я просто перешел на другого производителя, по качеству ни чуть не хуже, просто дешевле
Обувь наша - с такой не знаком, последний раз покупал ЭККО в польше на распродаже с возвратом НДС )))
Транспорт для меня это МАУ и ВиззЭир, подешевел !
Парикмахерская да, но это услуга, там больше рост за счет роста ЗП в последнее время у манюпаса
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32
l66 написав:
Alex6 написав:
жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям,
я в шоке.
Хотя... У каждого из нас свои тараканы в голове)))
не все как печально как может показаться, сейчас это только для наличных растрат, с появлением монобанка все проще, он сам все хранит сам и раскладывает по категорям в приложении
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