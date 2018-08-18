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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3084308530863087>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:44

... за крок до перевороту думок ©

... нє, от саме краще було б створити ДВА "споживчих кошики" - до одного внести продукти..... ну там яйця, олію, цукор, хліб, масло і т. д(з 20-25найменувань), а в другий кошик - одяг/взуття/і інші витрати.... ну там теж певну кількість різних речей в рік....
- і тоді порівнювати рік до року, на скільки %% подорожчав той, чи інший "спожив-кошик"!
- ну і ще, паралельно вести, на скільки збільшився/зменшився ваш дохід за рік....
... і тоді, все просто: віднімаємо %% подорожчання "спожив-кошиків" від зростання %% по доходу і бачимо за рік зраду/чи перемогу!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:Транспорт для меня это МАУ и ВиззЭир, подешевел !

Я думал у Вас свой бизнес-джет...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:48

  Alex6 написав:
  l66 написав:
  Alex6 написав:жена да, семейные растраты она пишет в вайбер, я потом пару раз в неделю все это разношу в эксельку по категориям,

:shock: я в шоке.
Хотя... У каждого из нас свои тараканы в голове)))



не все как печально как может показаться, сейчас это только для наличных растрат, с появлением монобанка все проще, он сам все хранит сам и раскладывает по категорям в приложении



Где Флай и Натти ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:51

  BIGor написав:
  Alex6 написав:Транспорт для меня это МАУ и ВиззЭир, подешевел !

Я думал у Вас свой бизнес-джет...

Джет пока до Украины не добрался. Только Райяны и ВиззЭйры
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право?
я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы?
если это не зависть, то шо это?)


Не поспоришь насчет законности, права юридического, морального (уплата налогов).
Но как для человека со склонностью преподавания науки жизни, любящего показать превосходство в достижениях, доходах, суммах уплаченных налогов и т.п. упоминание о юзании карточки киевлянина в метро как-то ржачно выглядит.


вы очень забавно и предсказуемо на это прореагировали)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Где Флай и Натти ?)))

... цссссс!
... напевно, усамітнились в цоколі Флая)) - він їй "валік" показує, а вона вчить його, як ним по стінах катати.... взад-вперед... взад-вперед....))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:17

  l66 написав:
  Alex6 написав:
  Alex6 написав:я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году


вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года

2010 - 120% к 2009-му году
2011 - 105% ...
2012 - 115% к 2011-му году
2013 - 125% ...
2014 - 170% к 2013-му году
2015 - 110% ...
2016 - 130% к 2015-му году
2017 - 110% ...
2018 - 110% к 2017-му году

Не верю.
Во-первых. Хотя бы потому, что везде проценты округлены.
Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы. Или Вы с жены требуете вести учет, чтобы она не потратила и не прикарманила лишнюю гривну?
В-третьих. На пять человек обувь и одежда покупаются по разным ценам, разных производителей, в разном количестве год к году. Например,один год -более дорогое зимнее, другой год - зимнее уже приобретено, а летнее надо докупить. И т.д.
А это всё учитывается в годовом бюджете.

Многие женщины работают сами и не просят денег у мужей)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:33

  Kostia написав:Многие женщины работают сами и не просят денег у мужей)

Семейный бюджет как бы предполагает общую сумму, состоящую из доходов мужа и доходов жены, а возможно, так же других членов семьи.

Или Вы считаете, что женщина должна одна зарабатывать и тратить средства на содержание семьи, а мужчина должен быть альфонсом, у которого не надо просить денег? :D
l66
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:38

сильно припекает или просто сила маркетинга
Соломенский район — очень развит социально. В настоящее время здесь работают 58 школ, 67 садиков и 5 поликлиник. В районе много различных супермаркетов, как эконом-класса, так и более дорогих. Также в Соломенском районе расположились восемь крупных высших учебных заведений, среди которых НАУ, КПИ и Национальная академия внутренних дел. Транспортное сообщение – Маршрутные номера- 205, 203, 477, 465. Линия скоростного трамвая. ЖД Караваевы Дачи. Именно через Соломенский район проходят главные транспортные узлы.

https://ua.m2bomber.com/obj/390627247/view/flat-sell/kiiv-11-421866/novoe-zile-v-zk-kampus-3k-kvartira-92kv#
с узлами перестарался, проходят артерии, узлы располагаются
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:56

  Serg-ik написав:сильно припекает или просто сила маркетинга
Соломенский район — очень развит социально. В настоящее время здесь работают 58 школ, 67 садиков и 5 поликлиник. В районе много различных супермаркетов, как эконом-класса, так и более дорогих. Также в Соломенском районе расположились восемь крупных высших учебных заведений, среди которых НАУ, КПИ и Национальная академия внутренних дел. Транспортное сообщение – Маршрутные номера- 205, 203, 477, 465. Линия скоростного трамвая. ЖД Караваевы Дачи. Именно через Соломенский район проходят главные транспортные узлы.

https://ua.m2bomber.com/obj/390627247/view/flat-sell/kiiv-11-421866/novoe-zile-v-zk-kampus-3k-kvartira-92kv#
с узлами перестарался, проходят артерии, узлы располагаются

Продаван хочет за это 85 тыс. дол??? :lol:
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