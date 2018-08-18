Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... нє, от саме краще було б створити ДВА "споживчих кошики" - до одного внести продукти..... ну там яйця, олію, цукор, хліб, масло і т. д(з 20-25найменувань), а в другий кошик - одяг/взуття/і інші витрати.... ну там теж певну кількість різних речей в рік.... - і тоді порівнювати рік до року, на скільки %% подорожчав той, чи інший "спожив-кошик"! - ну і ще, паралельно вести, на скільки збільшився/зменшився ваш дохід за рік.... ... і тоді, все просто: віднімаємо %% подорожчання "спожив-кошиків" від зростання %% по доходу і бачимо за рік зраду/чи перемогу!
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kingkongovets написав:во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право? я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы? если это не зависть, то шо это?)
Не поспоришь насчет законности, права юридического, морального (уплата налогов). Но как для человека со склонностью преподавания науки жизни, любящего показать превосходство в достижениях, доходах, суммах уплаченных налогов и т.п. упоминание о юзании карточки киевлянина в метро как-то ржачно выглядит.
вы очень забавно и предсказуемо на это прореагировали)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Alex6 написав:я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году
вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года
2010 - 120% к 2009-му году 2011 - 105% ... 2012 - 115% к 2011-му году 2013 - 125% ... 2014 - 170% к 2013-му году 2015 - 110% ... 2016 - 130% к 2015-му году 2017 - 110% ... 2018 - 110% к 2017-му году
Не верю. Во-первых. Хотя бы потому, что везде проценты округлены. Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы. Или Вы с жены требуете вести учет, чтобы она не потратила и не прикарманила лишнюю гривну? В-третьих. На пять человек обувь и одежда покупаются по разным ценам, разных производителей, в разном количестве год к году. Например,один год -более дорогое зимнее, другой год - зимнее уже приобретено, а летнее надо докупить. И т.д. А это всё учитывается в годовом бюджете.
Многие женщины работают сами и не просят денег у мужей)
Соломенский район — очень развит социально. В настоящее время здесь работают 58 школ, 67 садиков и 5 поликлиник. В районе много различных супермаркетов, как эконом-класса, так и более дорогих. Также в Соломенском районе расположились восемь крупных высших учебных заведений, среди которых НАУ, КПИ и Национальная академия внутренних дел. Транспортное сообщение – Маршрутные номера- 205, 203, 477, 465. Линия скоростного трамвая. ЖД Караваевы Дачи. Именно через Соломенский район проходят главные транспортные узлы.
Serg-ik написав:сильно припекает или просто сила маркетинга
Соломенский район — очень развит социально. В настоящее время здесь работают 58 школ, 67 садиков и 5 поликлиник. В районе много различных супермаркетов, как эконом-класса, так и более дорогих. Также в Соломенском районе расположились восемь крупных высших учебных заведений, среди которых НАУ, КПИ и Национальная академия внутренних дел. Транспортное сообщение – Маршрутные номера- 205, 203, 477, 465. Линия скоростного трамвая. ЖД Караваевы Дачи. Именно через Соломенский район проходят главные транспортные узлы.