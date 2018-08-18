l66 написав:

Alex6 написав: Alex6 написав: я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году я несколько лет веду бюджет растрат и могу прикинуть реальные изменения год к году



вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года



2010 - 120% к 2009-му году

2011 - 105% ...

2012 - 115% к 2011-му году

2013 - 125% ...

2014 - 170% к 2013-му году

2015 - 110% ...

2016 - 130% к 2015-му году

2017 - 110% ...

2018 - 110% к 2017-му году вот годовой бюджет всех растрат семьи на 5 человек со стабильным доходом в валюте в процентах год от года2010 - 120% к 2009-му году2011 - 105% ...2012 - 115% к 2011-му году2013 - 125% ...2014 - 170% к 2013-му году2015 - 110% ...2016 - 130% к 2015-му году2017 - 110% ...2018 - 110% к 2017-му году

Не верю.Во-первых. Хотя бы потому, что везде проценты округлены.Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы. Или Вы с жены требуете вести учет, чтобы она не потратила и не прикарманила лишнюю гривну?В-третьих. На пять человек обувь и одежда покупаются по разным ценам, разных производителей, в разном количестве год к году. Например,один год -более дорогое зимнее, другой год - зимнее уже приобретено, а летнее надо докупить. И т.д.А это всё учитывается в годовом бюджете.