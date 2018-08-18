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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3084308530863087

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Продаван хочет за это 85 тыс. дол???

не, за это он хочет 75 тыс. Еще 10 хочет за ЖД-узел под окнами, точнее-за артерию в виде железной дороги и станции Кардачи
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного зрады, 4-я поликлиника Шевченковского района города Киева:
Зображення
На первых 3-х этажах остались аутентичные окна сталинской эпохи. СБ-ВС - выходной день.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:00

BIGor: а что очень оригинально и эстетично...
Что еще надо, если установлены самые дешевые кондиционеры - если не ошибаюсь, Midea...

И такое свежее решение установки коричневых решеток для развешивания в зимний период кусочков сала для снегирей....
Зображення
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06

  l66 написав:
  Kostia написав:Многие женщины работают сами и не просят денег у мужей)

Семейный бюджет как бы предполагает общую сумму, состоящую из доходов мужа и доходов жены, а возможно, так же других членов семьи.

Или Вы считаете, что женщина должна одна зарабатывать и тратить средства на содержание семьи, а мужчина должен быть альфонсом, у которого не надо просить денег? :D

Я считаю что не нужно делить отношение к деньгам типа мужчина считать должен а женщина нет
Kostia
 
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