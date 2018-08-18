не, за это он хочет 75 тыс. Еще 10 хочет за ЖД-узел под окнами, точнее-за артерию в виде железной дороги и станции Кардачи
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не, за это он хочет 75 тыс. Еще 10 хочет за ЖД-узел под окнами, точнее-за артерию в виде железной дороги и станции Кардачи
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:00
BIGor: а что очень оригинально и эстетично...
Что еще надо, если установлены самые дешевые кондиционеры - если не ошибаюсь, Midea...
И такое свежее решение установки коричневых решеток для развешивания в зимний период кусочков сала для снегирей....
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06
Я считаю что не нужно делить отношение к деньгам типа мужчина считать должен а женщина нет
|