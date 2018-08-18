Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://varlamov.ru/1268095.html Понаехал, у вас странный архитектурный вкус))
Кошмарний кошмар. Дике кацапетське плем,я.
Как бы "Плохая Махачкала" у него в отдельной теме))
«Моя жизнь… Мои правила…» довольно популярная в Дагестане наклейка, тоже хорошо показывает отношение местных к правилам. Одна из главных причин того бардака, который творится в Махачкале - безразличие и эгоизм населения.
....нічого дивного! - чого це перши/другий поверх вІпошили, а верхнім що, просто спостерігати з жабою у серці? )))
прошу звернути на стан мопів!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:получил на законных основаниях зы: а зависть - разрушает
А каков посыл, цель получения этой карты ? У вас же баблишко полноводной рекой течет по сравнению с нами.
во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право? я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы? если это не зависть, то шо это?)
на других на говно исходить по поводу льгот значит можно