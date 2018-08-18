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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3085308630873088>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Продаван хочет за это 85 тыс. дол???

не, за это он хочет 75 тыс. Еще 10 хочет за ЖД-узел под окнами, точнее-за артерию в виде железной дороги и станции Кардачи
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного зрады, 4-я поликлиника Шевченковского района города Киева:
Зображення
На первых 3-х этажах остались аутентичные окна сталинской эпохи. СБ-ВС - выходной день.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:00

BIGor: а что очень оригинально и эстетично...
Что еще надо, если установлены самые дешевые кондиционеры - если не ошибаюсь, Midea...

И такое свежее решение установки коричневых решеток для развешивания в зимний период кусочков сала для снегирей....
Зображення
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06

  l66 написав:
  Kostia написав:Многие женщины работают сами и не просят денег у мужей)

Семейный бюджет как бы предполагает общую сумму, состоящую из доходов мужа и доходов жены, а возможно, так же других членов семьи.

Или Вы считаете, что женщина должна одна зарабатывать и тратить средства на содержание семьи, а мужчина должен быть альфонсом, у которого не надо просить денег? :D

Я считаю что не нужно делить отношение к деньгам типа мужчина считать должен а женщина нет
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:32

  UA написав:
  Frant написав:
  UA написав:https://varlamov.ru/1268095.html
Понаехал, у вас странный архитектурный вкус))

Кошмарний кошмар.
Дике кацапетське плем,я.

Как бы "Плохая Махачкала" у него в отдельной теме))

«Моя жизнь… Мои правила…» довольно популярная в Дагестане наклейка, тоже хорошо показывает отношение местных к правилам. Одна из главных причин того бардака, который творится в Махачкале - безразличие и эгоизм населения.

https://varlamov.ru/1266779.html?utm_so ... ign=teaser

кажется Понаех на пенсию туда собирался
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:43

  Долярчик написав:
  flyman написав:Зображення

....нічого дивного! - чого це перши/другий поверх вІпошили, а верхнім що, просто спостерігати з жабою у серці? )))

прошу звернути на стан мопів!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:50

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Зображення

....нічого дивного! - чого це перши/другий поверх вІпошили, а верхнім що, просто спостерігати з жабою у серці? )))

прошу звернути на стан мопів!!!

... без скла, або замуровані..... - якраз для Макса :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:24

  Bolt написав:Это вы еще не видели как афро-французы в парижском метро через турникет перепрыгивают :)

а как там перепрыгнуть? там турникет выше головы
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:24

  akurt написав:BIGor: а что очень оригинально и эстетично...
Что еще надо, если установлены самые дешевые кондиционеры - если не ошибаюсь, Midea...

И такое свежее решение установки коричневых решеток для развешивания в зимний период кусочков сала для снегирей....
Зображення

ПЦ. Таких далпайопав надо стерилизовать. Застройщик поставил решетку, заморочился, чтобы, 3.14дорас, не портил внешний вид фасада. Но он, сцуко, вильналюдина. Ему удобнее под соседним окном.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 22 гру, 2018 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:26

  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:получил на законных основаниях
зы: а зависть - разрушает :mrgreen:


А каков посыл, цель получения этой карты ?
У вас же баблишко полноводной рекой течет по сравнению с нами.


во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право?
я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы?
если это не зависть, то шо это?)

на других на говно исходить по поводу льгот значит можно :)
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