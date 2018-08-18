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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3085308630873088

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:32

  l66 написав:
  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:получил на законных основаниях
зы: а зависть - разрушает :mrgreen:


А каков посыл, цель получения этой карты ?
У вас же баблишко полноводной рекой течет по сравнению с нами.

Как гласит подпись у пользователя Скупердяя:
"Копійка до копієчки - бідному єврею на смичок!"

і ці люди мене скупим обзивають, тьху!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:37

  Alex6 написав:
  Долярчик написав:... тобто, Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?


сажімо так, якщо взяти 10 років тому умовну 1000 ойро, то кожен рік ця сумма зростає на 5%, тобто зараз це умовных 1500 ойро.

але якщо врахувати і їхню інфляцію - то можна рахувати що то є стала сума і гривневі рострати покажуть чисту гривневу інфляцію

нікуяссє інфляція в ойро... тут у нас прям жир
з.п. теж за 10 років в ойро, мабуть виросли із умовних 1000 ойро до 1500,
тільки народ валить з країни ...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:40

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Где Флай и Натти ?)))

... цссссс!
... напевно, усамітнились в цоколі Флая)) - він їй "валік" показує, а вона вчить його, як ним по стінах катати.... взад-вперед... взад-вперед....))

Флай говорит, у него выпадает... Так что стремно мне связываться...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:40

  freeze написав:
  l66 написав:Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы.


Вы еще меня, скрягу, не знаете, есть все чеки, платежки и записи по расходам за последние лет 15. Вот даже машинку для стрижки купил, шоб сэкономить :mrgreen:
Икру черную перестал часто есть, на медсестрах экономлю, сами читали что медсестры сейчас недешевые, уколы членам семьи и себе сам делаю, в зимнем саду сам всё делаю, садовники дорогие.
В результате у меня за те же годы расходы сократились в два раза :mrgreen:

а я на оренді економлю, бо маю своє житло під Києвом, мажор!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:43

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право?
я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы?
если это не зависть, то шо это?)


Не поспоришь насчет законности, права юридического, морального (уплата налогов).
Но как для человека со склонностью преподавания науки жизни, любящего показать превосходство в достижениях, доходах, суммах уплаченных налогов и т.п. упоминание о юзании карточки киевлянина в метро как-то ржачно выглядит.

на ачо, упєшний респект грієццо от сусідів
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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