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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:32
l66 написав: vladimir07 написав:
kingkongovets написав:получил на законных основаниях
зы: а зависть - разрушает
А каков посыл, цель получения этой карты ?
У вас же баблишко полноводной рекой течет по сравнению с нами.
Как гласит подпись у пользователя Скупердяя:
"Копійка до копієчки - бідному єврею на смичок!"
і ці люди мене скупим обзивають, тьху!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:37
Alex6 написав: Долярчик написав:
... тобто, Ви, як тратили "на життя/сім'ю/ЖКХ" умовно, 20тис/міс. рік тому, так і зараз тратите?
сажімо так, якщо взяти 10 років тому умовну 1000 ойро, то кожен рік ця сумма зростає на 5%, тобто зараз це умовных 1500 ойро.
але якщо врахувати і їхню інфляцію - то можна рахувати що то є стала сума і гривневі рострати покажуть чисту гривневу інфляцію
нікуяссє інфляція в ойро... тут у нас прям жир
з.п. теж за 10 років в ойро, мабуть виросли із умовних 1000 ойро до 1500,
тільки народ валить з країни ...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:40
Долярчик написав: zzzzzz написав:
Где Флай и Натти ?)))
... цссссс!
... напевно, усамітнились в цоколі Флая)) - він їй "валік" показує, а вона вчить його, як ним по стінах катати.... взад-вперед... взад-вперед....))
Флай говорит, у него выпадает... Так что стремно мне связываться...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:40
freeze написав: l66 написав:
Во-вторых. Не думаю, что Вы настолько скряга, чтобы из года в год щепетильно записывать свои расходы.
Вы еще меня, скрягу, не знаете, есть все чеки, платежки и записи по расходам за последние лет 15. Вот даже машинку для стрижки купил, шоб сэкономить
Икру черную перестал часто есть, на медсестрах экономлю, сами читали что медсестры сейчас недешевые, уколы членам семьи и себе сам делаю, в зимнем саду сам всё делаю, садовники дорогие.
В результате у меня за те же годы расходы сократились в два раза
а я на оренді економлю, бо маю своє житло під Києвом, мажор!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:43
vladimir07 написав:
kingkongovets написав:
во-первых мне было интересно как это все работает, во-вторых почему я должен отказываться от того, на что имею право?
я плачу налоги в городской бюджет, я не оформляю как многие тут фуфловую субсидию, почему я должен объяснять кому то свои цели и мотивы?
если это не зависть, то шо это?)
Не поспоришь насчет законности, права юридического, морального (уплата налогов).
Но как для человека со склонностью преподавания науки жизни, любящего показать превосходство в достижениях, доходах, суммах уплаченных налогов и т.п. упоминание о юзании карточки киевлянина в метро как-то ржачно выглядит.
на ачо, упєшний респект грієццо от сусідів
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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