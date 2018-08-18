Имейте ввиду , когда дома будет три кота, то уже будет поздно , а все начинается с одного кота )
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:24
Имейте ввиду , когда дома будет три кота, то уже будет поздно , а все начинается с одного кота )
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:27
на відміну від кота:
не мічу території,
не тре вигулювати,
не порчу меблі...
ну і основне, можу вислухати, обняти і зрозуміти...
про 70 ойро/година роботи мишкою і клавіатурою (не валіком), надіюсь Ви вже знаєте від учотки Первий
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:28
Дарить может и не собирается. Вот только точно приволочит в комнату свою майнинг-ферму, а от той будет тепла хоть отбавляй.
Вкалывают роботы - счастлив человек (С)
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:35
по перше, Ви будете "портити дизайном" мій цоколь, а не свою прєлєсць.
по друге, як пише 6зет, коли буде 3 кота, буде вже пізно Вас рятувати.
по третє, фотки цоколя до і після, можете оставить в своїм портофоліо (потім покажете "в приваті" Долярчику, щоб мучився, що в нього такого нема і не буде)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:45
Санта-Барбара 289 серія)))
Natt, Ви може подумайте.... - мужики - не коти!
- а Флай у нас і дизайнер, і майнер, і..... - та думаю, що багато має "і"
... а от Ви ще пару років потягнете.... "кота за хвоста"..... і потім, вже крім котячого хвоста і тягнути не буде що.....
ПОДУМАЙТЕ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:47
на відміну від кота:
не мічу території - зубную щетку и бритву каждый раз будете забирать с собой, а что, не копейки стоят
не тре вигулювати - мужиков я еще не выгуливала
не порчу меблі... - то есть диван с фото был таким до Вас?
ну і основне, можу вислухати, обняти і зрозуміти...
про 70 ойро/година роботи мишкою і клавіатурою (не валіком), надіюсь Ви вже знаєте від учотки Первий - когнитивный диссонанас - не вяжется с зелененькой плиткой по 89 грн./кв. м
Что делает с человеком желание сэкономить на дизайнере...
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:52
Фейслесарям!!!
Есть объективные показатели динамики ВВП на душу населения, и с ними трудно спорить. А по этим показателям Украина — самая бедная страна в Европе после Молдовы, и одна из самых бедных в мире. По оценкам МВФ, в 2018 году ВВП на душу населения Украины составит 2,82 тыс. долларов. Это несколько ниже, чем в Гондурасе (2,85 тыс.), но выше, чем в Молдове (2,596 тыс.). Для сравнения, в Грузии этот показатель — 4,37 тыс., Беларуси — 6,3 тыс., а в России — 11,95 тыс.
Разумеется, номинальный ВВП (то есть в долларах США) — не самый объективный показатель благосостояния страны, о чём предупреждал ещё создатель этой методики харьковчанин и лауреат Нобелевской премии Шимон Кузнец. Есть и другие методики. Однако и субъективные оценки говорят о том, что в Украине дела идут далеко не так, как хочется. Об этом свидетельствует миллионные потоки гастарбайтеров, направляющиеся и на Запад, и на Восток, ведь родину от хорошей жизни не покидают.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:56
Питка уже в налічіі і вона вже не обговорюється, решта на Ваш смак.
В творчий процес не буду втручатися. Тобто Ваша уява з мого боку обмежується лише 20м2 зеленої плитки.
А ось і вона,
тільки тут чомусь деруть "по бохатому"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 гру, 2018 20:01, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:59
ПМ это один из проектов П рассчитанный на интеллектуальный электорат с тонкой подводкой к решающей роли П
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:02
flyman, руки бы Вам поотрывать за такой выбор...
Хотя... Если взяли по 89 за метр, можете продать по 120, ссылаясь на этот сайт, мол, продаете со скидкой. Клиенту типа экономия, Вам - заработок. 1660 грн. на ровном месте.
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