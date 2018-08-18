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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3088308930903091>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:24

  Natt написав:Пожалуй, заведу себе кота. Его просто 3 раза кормить достаточно :mrgreen:


Имейте ввиду , когда дома будет три кота, то уже будет поздно , а все начинается с одного кота )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:27

  Natt написав:
  Yuri_T написав:
  Natt написав:...заведу себе кота. Его просто 3 раза кормить достаточно :mrgreen:

кот не дарит душевное тепло :mrgreen:

Дык Флай тоже дарить его не собирается - он вообще от соседей греться планирует :mrgreen:

на відміну від кота:
не мічу території,
не тре вигулювати,
не порчу меблі...
ну і основне, можу вислухати, обняти і зрозуміти...
про 70 ойро/година роботи мишкою і клавіатурою (не валіком), надіюсь Ви вже знаєте від учотки Первий
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:28

  Natt написав:
  Yuri_T написав:
  Natt написав:...заведу себе кота. Его просто 3 раза кормить достаточно :mrgreen:

кот не дарит душевное тепло :mrgreen:

Дык Флай тоже дарить его не собирается - он вообще от соседей греться планирует :mrgreen:

Дарить может и не собирается. Вот только точно приволочит в комнату свою майнинг-ферму, а от той будет тепла хоть отбавляй.
Вкалывают роботы - счастлив человек (С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:35

  Natt написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:так Вам маляр-штукатур треба, чи мужчина?
я подумав, могу оттадь цоколь під Ваші дизайнерські експеременти, в обмін на 3 разове харчування і кімнату з холодильником. :oops:

Natt, задумайтесь. Три раза в день покормить мивиной - это совсем недорого, а холодильник и комната, мне помнится, у Вас уже есть. Как выяснилось, на кровать, тумбочку, умывальник и письменный стол Флай не претендует - заедет со всем своим.
Где Вы еще найдете такой эконом-вариант? :wink:

Во всей этой истории я только не поняла, где мой гешефт. Значится, дизайн-проект разработай, стройматериалы выбери, приюти, валик направляй, чтоб не выпадал, 3 раза корми... И все это за фото ремонта в портфолио?
Пожалуй, заведу себе кота. Его просто 3 раза кормить достаточно :mrgreen:

по перше, Ви будете "портити дизайном" мій цоколь, а не свою прєлєсць.
по друге, як пише 6зет, коли буде 3 кота, буде вже пізно Вас рятувати.
по третє, фотки цоколя до і після, можете оставить в своїм портофоліо (потім покажете "в приваті" Долярчику, щоб мучився, що в нього такого нема і не буде)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:45

Санта-Барбара 289 серія)))

Natt, Ви може подумайте.... - мужики - не коти!
- а Флай у нас і дизайнер, і майнер, і..... - та думаю, що багато має "і" :D
... а от Ви ще пару років потягнете.... "кота за хвоста"..... і потім, вже крім котячого хвоста і тягнути не буде що..... :roll: :mrgreen:

ПОДУМАЙТЕ! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:47

  flyman написав:
  Natt написав:Дык Флай тоже дарить его не собирается - он вообще от соседей греться планирует :mrgreen:

на відміну від кота:
не мічу території,
не тре вигулювати,
не порчу меблі...
ну і основне, можу вислухати, обняти і зрозуміти...
про 70 ойро/година роботи мишкою і клавіатурою (не валіком), надіюсь Ви вже знаєте від учотки Первий

на відміну від кота:
не мічу території - зубную щетку и бритву каждый раз будете забирать с собой, а что, не копейки стоят
не тре вигулювати - мужиков я еще не выгуливала :mrgreen:
не порчу меблі... - то есть диван с фото был таким до Вас?
ну і основне, можу вислухати, обняти і зрозуміти...
про 70 ойро/година роботи мишкою і клавіатурою (не валіком), надіюсь Ви вже знаєте від учотки Первий - когнитивный диссонанас - не вяжется с зелененькой плиткой по 89 грн./кв. м

  flyman написав:по перше, Ви будете "портити дизайном" мій цоколь, а не свою прєлєсць.

Что делает с человеком желание сэкономить на дизайнере...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:52

Фейслесарям!!!

https://petrimazepa.com/pochemu_u_ukrai ... luchaetsya про найбіднішу країну європи

Есть объективные показатели динамики ВВП на душу населения, и с ними трудно спорить. А по этим показателям Украина — самая бедная страна в Европе после Молдовы, и одна из самых бедных в мире. По оценкам МВФ, в 2018 году ВВП на душу населения Украины составит 2,82 тыс. долларов. Это несколько ниже, чем в Гондурасе (2,85 тыс.), но выше, чем в Молдове (2,596 тыс.). Для сравнения, в Грузии этот показатель — 4,37 тыс., Беларуси — 6,3 тыс., а в России — 11,95 тыс.

Разумеется, номинальный ВВП (то есть в долларах США) — не самый объективный показатель благосостояния страны, о чём предупреждал ещё создатель этой методики харьковчанин и лауреат Нобелевской премии Шимон Кузнец. Есть и другие методики. Однако и субъективные оценки говорят о том, что в Украине дела идут далеко не так, как хочется. Об этом свидетельствует миллионные потоки гастарбайтеров, направляющиеся и на Запад, и на Восток, ведь родину от хорошей жизни не покидают.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:56

  Natt написав:Что делает с человеком желание сэкономить на дизайнере...

Питка уже в налічіі і вона вже не обговорюється, решта на Ваш смак.
В творчий процес не буду втручатися. Тобто Ваша уява з мого боку обмежується лише 20м2 зеленої плитки.
А ось і вона,
Зображення
тільки тут чомусь деруть "по бохатому"
https://keramio.com.ua/tile/polsha/opoczno/kalipso/opoczno-kalipso-kalipso-zelenaya-333x333.html
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 гру, 2018 20:01, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:59

  Frant написав:https://petrimazepa.com/pochemu_u_ukrainy_ne_poluchaetsya про найбіднішу країну європи
.


ПМ это один из проектов П рассчитанный на интеллектуальный электорат с тонкой подводкой к решающей роли П

Украина — это государство чиновников. Это наследие советского времени, когда обыкновенный человек был полностью бесправен перед властью. Он её не выбирал и ничего не мог с ней поделать. Но сейчас-то времена другие. Демократия как раз и предполагает, что власть должна служить народу. Можно ли это сделать? Да в том-то и дело, что можно и даже нужно. Демократические институты предполагают эффективный контроль за чиновниками, нужно только этим воспользоваться. Но один человек этого сделать не может
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:02

flyman, руки бы Вам поотрывать за такой выбор...
Хотя... Если взяли по 89 за метр, можете продать по 120, ссылаясь на этот сайт, мол, продаете со скидкой. Клиенту типа экономия, Вам - заработок. 1660 грн. на ровном месте.
Natt
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