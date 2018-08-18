Додано: Суб 22 гру, 2018 19:52

про найбіднішу країну європиЕсть объективные показатели динамики ВВП на душу населения, и с ними трудно спорить. А по этим показателям Украина — самая бедная страна в Европе после Молдовы, и одна из самых бедных в мире. По оценкам МВФ, в 2018 году ВВП на душу населения Украины составит 2,82 тыс. долларов. Это несколько ниже, чем в Гондурасе (2,85 тыс.), но выше, чем в Молдове (2,596 тыс.). Для сравнения, в Грузии этот показатель — 4,37 тыс., Беларуси — 6,3 тыс., а в России — 11,95 тыс.Разумеется, номинальный ВВП (то есть в долларах США) — не самый объективный показатель благосостояния страны, о чём предупреждал ещё создатель этой методики харьковчанин и лауреат Нобелевской премии Шимон Кузнец. Есть и другие методики. Однако и субъективные оценки говорят о том, что в Украине дела идут далеко не так, как хочется. Об этом свидетельствует миллионные потоки гастарбайтеров, направляющиеся и на Запад, и на Восток, ведь родину от хорошей жизни не покидают.