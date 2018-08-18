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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3088308930903091

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:03

  zzzzzz написав:
  Frant написав:https://petrimazepa.com/pochemu_u_ukrainy_ne_poluchaetsya про найбіднішу країну європи
.


ПМ это один из проектов П рассчитанный на интеллектуальный электорат с тонкой подводкой к решающей роли П

Украина — это государство чиновников. Это наследие советского времени, когда обыкновенный человек был полностью бесправен перед властью. Он её не выбирал и ничего не мог с ней поделать. Но сейчас-то времена другие. Демократия как раз и предполагает, что власть должна служить народу. Можно ли это сделать? Да в том-то и дело, что можно и даже нужно. Демократические институты предполагают эффективный контроль за чиновниками, нужно только этим воспользоваться. Но один человек этого сделать не может


Рассуждает чел, который тянет всякий понос типа страны юа
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:13

  zzzzzz написав:
  Frant написав:https://petrimazepa.com/pochemu_u_ukrainy_ne_poluchaetsya про найбіднішу країну європи
.


ПМ это один из проектов П рассчитанный на интеллектуальный электорат с тонкой подводкой к решающей роли П

Украина — это государство чиновников. Это наследие советского времени, когда обыкновенный человек был полностью бесправен перед властью. Он её не выбирал и ничего не мог с ней поделать. Но сейчас-то времена другие. Демократия как раз и предполагает, что власть должна служить народу. Можно ли это сделать? Да в том-то и дело, что можно и даже нужно. Демократические институты предполагают эффективный контроль за чиновниками, нужно только этим воспользоваться. Но один человек этого сделать не может

Похоже, что у вас П отобрал бизнес :wink: вы везде видите его всемогущую руку.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:19

  Natt написав:flyman, руки бы Вам поотрывать за такой выбор...
Хотя... Если взяли по 89 за метр, можете продать по 120, ссылаясь на этот сайт, мол, продаете со скидкой. Клиенту типа экономия, Вам - заработок. 1660 грн. на ровном месте.

і чим Пані не підходить колір?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 3088308930903091
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