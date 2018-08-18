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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:42
pesikot написав: zzzzzz написав:
Рассуждает чел, который тянет всякий понос типа страны юа
Что из себя представляет Страна я знаю.
А вот что касается поноса, ту информацию которую я постил из Страны она была фейковая или верная ?
Если верная тогда ваши метания баклажанной икры оставьте для другой публики.
То есть, знаете, что strana.ua - поносный сайт. Но постите с этого сайта информациюю.
Мол, а докажите что фейк, а что нет ? А потом удивляетесь, что к вам так относятся.
Прости, я не знаю как ко мне относятся на этом форуме. Расскажите пожалуйста.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:43
kingkongovets написав:
юзеры двс-ов, а шо там с ценами на топливо?
кроме того шо укрепилась украинская нацвалюта валится нефть и падает рубль, например
"Зрада" одна с ценой на бензин
На ОККО по 31 грн за литр 95
на Авиас по 29 грн за литр 95
Недавно было по "40 грн за литр", по сути 34.50 за литр на ОККО
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:49
pesikot написав: kingkongovets написав:
юзеры двс-ов, а шо там с ценами на топливо?
кроме того шо укрепилась украинская нацвалюта валится нефть и падает рубль, например
"Зрада" одна с ценой на бензин
На ОККО по 31 грн за литр 95
на Авиас по 29 грн за литр 95
Недавно было по "40 грн за литр", по сути 34.50 за литр на ОККО
на кло 31,8 - 4 грн = 27,8! и это вентус! ШАРА! дешевле чем 92 на авиас.
раньше кстати всегда заправлялся 92 АВИАС. за 200т пробега проблем небыло
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:53
... от, якщо б це так твій цоколь виглядав - то Натт сама б ломилась до тебе в двері!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:01
Долярчик
, а це хіба не цоколь після ремонту?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:28
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, а це хіба не цоколь після ремонту?
... ні, - бо тоді б Натт вже б Флая запрошувала б до себе "на чай/каву" і "зремонтувати кран, бо щось капає"
- або просилась до нього в цоколь у душ, бо в неї гарячої води нема, а бойлер зламавсь....
п. с.
.... еееехххххх, ну що вони обоє, як діти?! - життя ж таке коротке!!!!!!!
- краще СПРОБУВАТИ і шкодувати, ніж НЕ спробувати, і шкодувати, що не спробували!!!©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:31
Долярчик написав:
- краще СПРОБУВАТИ і шкодувати, ніж НЕ спробувати, і шкодувати, що не спробували!!!©®™
подумав Долярчик перегортаючи тещі наступну сторінку каталога з эвроремонтами
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:41
flyman написав: Долярчик написав:
- краще СПРОБУВАТИ і шкодувати, ніж НЕ спробувати, і шкодувати, що не спробували!!!©®™
подумав Долярчик перегортаючи тещі наступну сторінку каталога з эвроремонтами
Самые романтичные на форумах всегда женатики, причем чем больше детей, тем слаще серенады ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:46
zzzzzz написав:
Прости, я не знаю как ко мне относятся на этом форуме. Расскажите пожалуйста.
Недавно я высказал свое мнение, вам не понравилось.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:47
zzzzzz написав:
Самые романтичные на форумах всегда женатики, причем чем больше детей, тем слаще серенады ))
А хули?...Племенные оплодотворители
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