Ваше частное мнение меня не интересует, песикот решил расписаться за весь форум.
Вы готовы за весь форум расписаться ?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54
Ваше частное мнение меня не интересует, песикот решил расписаться за весь форум.
Вы готовы за весь форум расписаться ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:40
zzzzzz
пацанское прошлое покоя не даёт ?
Или пердак подгорает ?
Вы тоже не весь форум. Но ККЦ хотели забанить навечно.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
|