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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3089309030913092

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Прости, я не знаю как ко мне относятся на этом форуме. Расскажите пожалуйста.


Недавно я высказал свое мнение, вам не понравилось.

Ваше частное мнение меня не интересует, песикот решил расписаться за весь форум.
Вы готовы за весь форум расписаться ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:40

zzzzzz
пацанское прошлое покоя не даёт ?
Или пердак подгорает ?
Вы тоже не весь форум. Но ККЦ хотели забанить навечно.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 06:38

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Прости, я не знаю как ко мне относятся на этом форуме. Расскажите пожалуйста.


Недавно я высказал свое мнение, вам не понравилось.
ще не замерз? "Успішний юрист", отримувач субсидій, любитель грітись від сусідів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 08:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доллар в Украине резко подешевеет: прогноз аналитика на неделю

https://www.obozrevatel.com/economics/b ... edelyu.htm
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто и зачем продавил закон о продлении моратория на продажу земли
не оффтоп, так как снятие моратория очень сильно повлияет как на экономику в целом, так и на кржн в частности:

https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics ... 69828.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:02

Де наші блазні з "дорожаєм" і "підйомом економіки"???
Чому не танцюють, не веселяться, не дзвонять бубенцями?)))

Чому не скаржаться, що 3к квартиру біля метро в жилому стані можна купити за 35000 Дол???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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