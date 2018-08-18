Додано: Суб 22 гру, 2018 23:40

zzzzzz

пацанское прошлое покоя не даёт ?

Или пердак подгорает ?

Вы тоже не весь форум. Но ККЦ хотели забанить навечно.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах