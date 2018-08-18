Ваше частное мнение меня не интересует, песикот решил расписаться за весь форум.
Вы готовы за весь форум расписаться ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54
Ваше частное мнение меня не интересует, песикот решил расписаться за весь форум.
Вы готовы за весь форум расписаться ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:40
zzzzzz
пацанское прошлое покоя не даёт ?
Или пердак подгорает ?
Вы тоже не весь форум. Но ККЦ хотели забанить навечно.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 23 гру, 2018 06:38
ще не замерз? "Успішний юрист", отримувач субсидій, любитель грітись від сусідів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 23 гру, 2018 08:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Доллар в Украине резко подешевеет: прогноз аналитика на неделю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 23 гру, 2018 08:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто и зачем продавил закон о продлении моратория на продажу земли
не оффтоп, так как снятие моратория очень сильно повлияет как на экономику в целом, так и на кржн в частности:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:02
Де наші блазні з "дорожаєм" і "підйомом економіки"???
Чому не танцюють, не веселяться, не дзвонять бубенцями?)))
Чому не скаржаться, що 3к квартиру біля метро в жилому стані можна купити за 35000 Дол???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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