Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.
Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация. Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.
Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн. Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом
BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.
Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация. Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.
Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн. Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом
с весом скорее всего, плитки стали легче, но это написано на этикетке - никто никого не дурит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Да, точно есть такое, сейчас в отличие от 10-летней давности, плитка украинского шоколада стала обычно весом в 90 грамм, а не 100, как и молоко тоже обычно 900 мл, а не литр. Но это 10 процентов, как бы тоже не сильно проясняет ситуацию.
Да, точно есть такое, сейчас в отличие от 10-летней давности, плитка украинского шоколада стала обычно весом в 90 грамм, а не 100, как и молоко тоже обычно 900 мл, а не литр. Но это 10 процентов, как бы тоже не сильно проясняет ситуацию.
Химическая и пищевая промышленность не стоят на месте.