freeze написав: BIGor написав: Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными. Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.



Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация.

Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.







Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн.

с весом скорее всего, плитки стали легче, но это написано на этикетке - никто никого не дурит с весом скорее всего, плитки стали легче, но это написано на этикетке - никто никого не дурит

