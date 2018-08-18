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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3089309030913092>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:31

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:юзеры двс-ов, а шо там с ценами на топливо?
кроме того шо укрепилась украинская нацвалюта валится нефть и падает рубль, например

"Зрада" одна с ценой на бензин :D
На ОККО по 31 грн за литр 95
на Авиас по 29 грн за литр 95
Недавно было по "40 грн за литр", по сути 34.50 за литр на ОККО

Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:53

  BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.


Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация.
Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.

Зображення

Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн.
Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
  BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.


Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация.
Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.

Зображення

Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн.
Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом :roll:


с весом скорее всего, плитки стали легче, но это написано на этикетке - никто никого не дурит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:05

  kingkongovets написав:с весом скорее всего


Да, точно есть такое, сейчас в отличие от 10-летней давности, плитка украинского шоколада стала обычно весом в 90 грамм, а не 100, как и молоко тоже обычно 900 мл, а не литр.
Но это 10 процентов, как бы тоже не сильно проясняет ситуацию.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:13

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:- краще СПРОБУВАТИ і шкодувати, ніж НЕ спробувати, і шкодувати, що не спробували!!!©®™

подумав Долярчик перегортаючи тещі наступну сторінку каталога з эвроремонтами


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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:14

  freeze написав:
  kingkongovets написав:с весом скорее всего


Да, точно есть такое, сейчас в отличие от 10-летней давности, плитка украинского шоколада стала обычно весом в 90 грамм, а не 100, как и молоко тоже обычно 900 мл, а не литр.
Но это 10 процентов, как бы тоже не сильно проясняет ситуацию.

Химическая и пищевая промышленность не стоят на месте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подскажите пожалуйста, какая зарплата у аудитора в KPMG
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Химическая и пищевая промышленность не стоят на месте.


химическая и пищевая промышленность - это слова синонимы)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:23

  pesikot написав:zzzzzz
пацанское прошлое покоя не даёт ?
Или пердак подгорает ?
Вы тоже не весь форум. Но ККЦ хотели забанить навечно.


Уважаемый модератор, прошу за публичные оскорбления данного участника отправить в бан
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  pesikot написав:zzzzzz
пацанское прошлое покоя не даёт ?
Или пердак подгорает ?
Вы тоже не весь форум. Но ККЦ хотели забанить навечно.


Уважаемый модератор, прошу за публичные оскорбления данного участника отправить в бан


тебя самого со старта тут забанить надо было - одна вонь и провокации от тебя
и жалобы постоянные, обидели мол суслика - насрали в норку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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