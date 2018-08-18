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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3089309030913092

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:31

  freeze написав:
  BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.


Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация.
Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.

Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн.
Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом :roll:



на мировом рынка какао подешевело с 3200 до 2200
сахар вообще сложился в 2 раза
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3089309030913092
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