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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3089309030913092

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:31

  freeze написав:
  BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.


Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация.
Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.

Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн.
Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом :roll:



на мировом рынка какао подешевело с 3200 до 2200
сахар вообще сложился в 2 раза
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:23

  freeze написав:
  BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.


Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация.
Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.

Зображення

Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн.
Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом :roll:

В 2015 году все Рошены стоили по 6,00 грн. Непонятно, как он мог стоить в 2010 году 10 грн. Возможно магазин с конской накруткой.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:24

  kingkongovets написав:тебя самого со старта тут забанить надо было - одна вонь и провокации от тебя
и жалобы постоянные, обидели мол суслика - насрали в норку


Научитесь соблюдать правила форума , а именно раздел запрещающий публичные оскорбления других участников форума и тогда не будете по 2 раза за неделю улетать в бан. Проблема только в Вас !
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:48

Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.

Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.
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Востаннє редагувалось Natt в Нед 23 гру, 2018 12:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:48

  BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.

Всего лишь оптимизация использования производственных мощностей. Например, жвачки DIROL для украинского рынка производят на фабрике в Польше. При этом в самой Польше марка на рынке не присутствует вообще.
А может на украинские фабрики уже никого найти не могут, потому что все выехали? :mrgreen:

  Kostia написав:Подскажите пожалуйста, какая зарплата у аудитора в KPMG

Думаю, что от 10-12 для зеленых выпускников до 25-30 для синиоров.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:04

  Natt написав:Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.

Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.

Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:05

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:15

  BIGor написав:
  Natt написав:Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.

Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.

Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?

Я смотрела не для себя (я уже копытце того), а для человека, которого устраивает именно эта локация и нужна просторная двушка. Готовность конец 2019, заселение март 20-го. Но я хз, вовремя ли сдает Интергал. Так что есть ЦА на это говно.
Есть еще двушка 60 квадратов, но там планировка не особо. Поэтому по ней расчетами не интересовалась.
Natt
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